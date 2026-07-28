เกิดเหตุระเบิดที่ "ห้างอิออน มอลล์ คุมาโมโตะ" หวั่นมีคนติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นจำนวนมาก

เอเจนซี - ภายหลังจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น โดยศูนย์กลางอยู่ที่ จ.คุมาโมโตะ ในเวลา 17.45น. ตามเวลาท้องถิ่นก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์ คุมาโมโตะ ในเมืองคาชิมะอย่างรุนแรงจนอาคารพังถล่มลงมา และคาดว่ามีผู้ติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (28 ก.ค. 69) จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่สั่นสะเทือนภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น ได้เกิดเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์ คุมาโมโตะ (Aeon Mall Kumamoto) ในเมืองคาชิมะ จังหวัดคุมาโมโตะ ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของชั้นสองพังถล่มลงมา และคาดว่ามีผู้ติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคาชิมะ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองคุมาโมโตะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวอาคารได้พังถล่มลงมา ขณะที่เศษซากความเสียหายขนาดใหญ่ถูกแรงระเบิดกระเด็นไปไกลเกินกว่าบริเวณของห้างฯ และพุ่งชนยานพาหนะที่จอดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติระบุว่า แรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างพื้นที่บริเวณชั้นสองของห้างฯ ทรุดตัวลงมา เชื่อว่ามีผู้ติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งเข้าช่วยเหลือ ขณะที่ทางบริษัท อิออน เปิดเผยว่า ยังไม่สามารถยืนยันเวลาที่เกิดเหตุระเบิดได้อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 16.30น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยบริษัท อิออน ระบุว่า ได้อพยพพนักงานและลูกค้าออกจากอาคารทันทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหว โดยภาพบันทึกเหตุการณ์ก่อนเวลา 18.00น. เล็กน้อย ได้เผยให้เห็นบริเวณโดยรอบที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันหนาแน่น
คนขับรถแท็กซี่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เขากำลังจอดรถรออยู่ห่างจากผนังด้านนอกอาคารที่ถูกแรงระเบิดพังทลายประมาณ 30 เมตร ตอนที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.45น. "จู่ๆ ก็มีเสียงดังสนั่น เหมือนกับว่าอากาศขยายตัวแล้วระเบิดออกมา" คนขับรถแท็กซี่กล่าว "ผมคิดว่ากระจกหน้ารถจะแตกเสียแล้ว ภายในรถเต็มไปด้วยฝุ่นตลบจนมองไม่เห็นอะไรเลย"
ความเสียหายที่รุนแรงที่สุดดูเหมือนจะกระจุกตัวอยู่บริเวณทางเข้าสำหรับขนส่งอุปกรณ์ของอิออน มอลล์ คุมาโมโตะ ซึ่งอยู่ห่างจากประตูทางเข้าออกปกติของลูกค้า เศษซากจากการระเบิดกระจัดกระจายไปไกลถึงถนนสายหลักที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร ส่งผลให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
พบรถฉุกเฉินจอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ แต่เส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังห้างสรรพสินค้าถูกตัดขาด ทำให้ทีมช่วยเหลือ เข้าถึงพื้นที่ได้ยากลำบาก แม้จะพยายามใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นแล้วก็ตาม ขณะที่บริเวณทางเข้าสำหรับขนส่งสินค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมีชิ้นส่วนจากการระเบิดตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณโดยรอบ
มีรายงานว่ายังมีผู้ติดอยู่ภายในอีกเป็นจำนวนมาก และการที่เส้นทางเข้าถึงถูกปิดกั้น สร้างความกังวลว่าทีมช่วยเหลืออาจยังไม่สามารถเข้าไปถึงทุกจุดของอาคารที่พังถล่มลงมาได้
ที่มา : News of Japan / TBS