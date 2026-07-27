ยูเนสโกขึ้นทะเบียน อาสึกะ-ฟูจิวาระ แหล่งโบราณสถานญี่ปุ่น เป็นมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน "อาสึกะ-ฟูจิวาระ" แหล่งโบราณสถานยุคก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ชาวเมืองนาราร่วมฉลองประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หลังกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของโลก
เกียวโด (27 ก.ค.) - องค์การยูเนสโกตัดสินใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มกลุ่มโบราณสถานในจังหวัดนารา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการก่อตั้งรัฐรวมศูนย์ของญี่ปุ่น เข้าสู่รายชื่อมรดกโลก นับเป็นโบราณสถานแห่งที่ 27 ของประเทศ
การตัดสินใจเกี่ยวกับ "อาสึกะ-ฟูจิวาระ: โบราณสถานเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง" เกิดขึ้นระหว่างการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
"ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว ยังมีภารกิจอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าเพื่อปกป้องโบราณสถานอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้และใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด" นายทาดาฮิโกะ คาเมดะ นายกเทศมนตรีเมืองคาชิฮาระ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน กล่าว
เมืองคาชิฮาระได้จัดสถานที่ชมการประชุมของคณะกรรมการแบบสดๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือทันทีที่คณะกรรมการประกาศการตัดสินใจ พร้อมกับริบบิ้นสีทองที่พุ่งออกมาจากลูกบอลกระดาษโปรย
ซากปรักโบราณสถานเหล่านี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการก่อตั้งรัฐรวมศูนย์ โดยมีฉากหลังเป็นการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจีนและคาบสมุทรเกาหลี
“ผมต้องการอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมกับผู้คนในภูมิภาคนี้” ยูอิจิ โมริกาวะ หัวหน้าหมู่บ้านอาสึกะ กล่าว หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี 15 แห่งจากทั้งหมด 19 แห่งในกลุ่มโบราณคดีอาสึกะ-ฟูจิวาระ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 6 ถึงต้นศตวรรษที่ 8
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนี้ ก็แสดงความยินดีกับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเช่นกัน และกล่าวในแถลงการณ์ว่า “สถานที่เหล่านี้ ซึ่งเป็นสมบัติของญี่ปุ่น ได้กลายเป็นสมบัติของโลกแล้ว เราจะยังคงปกป้องมรดกอันล้ำค่านี้ต่อไป”
แหล่งโบราณคดีสำคัญๆ ได้แก่ ซากปรักหักพังของพระราชวังอาสึกะและพระราชวังฟูจิวาระ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐในยุคแรก ซากเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ซากปรักหักพังของวัดพุทธ และเนินฝังศพโบราณ
ในบรรดาเนินฝังศพนั้น มีสุสานเนินดินทากามัตสึกะ ซึ่งมีชื่อเสียงจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส และสุสานเนินดินคิโทระ ซึ่งมีแผนภูมิทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
การเพิ่มสถานที่เหล่านี้ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่แห่งแรกของญี่ปุ่นในรอบสองปี หลังจากที่แหล่งเหมืองแร่ทองและเงินบนเกาะซาโดะได้รับการขึ้นทะเบียนในปี 2024
คณะที่ปรึกษาของยูเนสโกได้แนะนำให้เพิ่มสถานที่เหล่านี้ลงในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมโลกในเดือนมิถุนายน ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 22 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่งแล้ว