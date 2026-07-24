ญี่ปุ่นใช้ AI สร้างสรรค์พุ่งสองเท่า แตะ 59 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025​

ผลสำรวจรัฐบาลญี่ปุ่นชี้การใช้งาน AI สร้างสรรค์พุ่งพรวดสองเท่าแตะ 59% ในรอบปี โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้สูงถึง 91% ตอกย้ำเทคโนโลยีที่กำลังแทรกซึมสู่ชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว
โตเกียว (23 ก.ค.) - รายงานที่เผยแพร่โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า เปอร์เซ็นต์ของผู้คนในญี่ปุ่นที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีที่แล้วเป็น 58.8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025
ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าใช้ AI แบบสร้างสรรค์ "เกือบทุกวัน" ซึ่งเน้นให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว
กลุ่มอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในการสำรวจครั้งล่าสุด แต่แม้แต่ในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป อัตราการใช้งาน AI แบบสร้างสรรค์ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 52.2 เปอร์เซ็นต์
การสำรวจออนไลน์ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาด้วย การใช้งาน AI แบบสร้างสรรค์สูงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ในทั้งสามประเทศ ซึ่งยืนยันว่าญี่ปุ่นยังคงล้าหลังประเทศที่พัฒนา AI อย่างจริงจังกว่า
การสำรวจในญี่ปุ่นได้รับคำตอบที่ถูกต้องประมาณ 1,200 รายการ เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ การใช้งานสูงถึง 91.7 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และ 78.2 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี ตัวเลขลดลงตามอายุเหลือ 33.5 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี
การใช้งาน AI แบบสร้างสรรค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึงโดยทั่วไป ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การสร้างเอกสาร และการขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
ในการสำรวจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ AI แบบสร้างเนื้อหา (Generative AI) ซึ่งอนุญาตให้เลือกได้หลายคำตอบ คำตอบที่พบบ่อยที่สุดคิดเป็น 38.2 เปอร์เซ็นต์ คือ "ใช้วิธีอื่นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา" ขณะที่ 24.6 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าไม่ได้ใช้ข้อควรระวังใด ๆ เป็นพิเศษ
การสำรวจยังพบว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในญี่ปุ่นที่กล่าวว่า "คำนึงถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" นั้นต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องในอีกสามประเทศ
ในการสำรวจที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทญี่ปุ่น 86.4 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 55.2 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า
รายงานฉบับนี้ระบุว่าการใช้ AI กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่น "การส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหว่างมนุษย์และ AI เป็นสิ่งสำคัญ" รายงานระบุ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคำนึงถึงทั้งข้อดีและความเสี่ยงของเทคโนโลยี