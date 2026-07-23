xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นร้อนจัด งดแข่งเบสบอล​ โตเกียวป่วยลมแดดส่ง​รพ.​ทุบสถิติ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิกฤตคลื่นความร้อนญี่ปุ่น โตเกียวทุบสถิติ หามผู้ป่วยลมแดดส่งโรงพยาบาลวันเดียว 261 คน ยอดแจ้งเหตุฉุกเฉินสูงสุดในรอบ 60 ปี และพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

โตเกียว (23 ก.ค.)​ - สำนักงานดับเพลิงโตเกียวรายงานเบื้องต้นว่า มีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสงสัยว่าเป็นลมแดดจำนวน 261 คน ในวันอังคาร ขณะที่คลื่นความร้อนยังคงปกคลุมทั่วประเทศ

ตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดรวมรายวัน ณ เวลา 21.00 น. แต่เป็นจำนวนสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี 2022 สำนักงานดับเพลิงกล่าวเมื่อวันพุธ

จำนวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินก็สูงเป็นประวัติการณ์ในวันอังคารเช่นกัน โดยมีจำนวนเบื้องต้น 3,454 ครั้ง สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมสถิติในปี 1963

จำนวนผู้ที่รายงานอาการอ่อนเพลียจากความร้อน เช่น มีไข้และปวดศีรษะ ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

ในบรรดากรณีฉุกเฉินจากโรคลมแดด 261 ราย ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็น 55 ราย รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 70 ​​ปีขึ้นไป 53 ราย และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 27 ราย

ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น อุณหภูมิในใจกลางกรุงโตเกียวสูงถึง 36.4 องศาเซลเซียสในวันอังคาร

ความร้อนยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในวันอังคารด้วย โดยชายอายุ 84 ปี ในเมืองโอตาวาระ จังหวัดโทจิกิ ทางตะวันออกของญี่ปุ่น เสียชีวิตจากโรคลมแดด

ตามรายงานของหน่วยดับเพลิงท้องถิ่น ชายคนดังกล่าวถูกพบหมดสติอยู่ภายในเรือนกระจกพลาสติกเมื่อเวลาประมาณ 14:15 น. ของวันอังคารโดยลูกชายของเขา และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล

วันพุธเป็นวันที่สองติดต่อกันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงถึง 40 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้น เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะญี่ปุ่น

ความร้อนยังส่งผลกระทบต่อกีฬาด้วย โดยเกมเบสบอลลีกรองที่เริ่มเวลาเที่ยงในไซตามะ ใกล้โตเกียว ถูกยกเลิกเนื่องจากความร้อนจัด

เกมระหว่างทีมสำรองของลอตเต้ มารีนส์ และโอริกซ์ บัฟฟาโลส์ ถูกหยุดและประกาศให้เป็นโมฆะกลางคันในอินนิ่งที่สี่ ตามที่ทีมมารีนส์กล่าว

หน่วยงานด้านสภาพอากาศยังคงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน