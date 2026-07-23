วิกฤตคลื่นความร้อนญี่ปุ่น โตเกียวทุบสถิติ หามผู้ป่วยลมแดดส่งโรงพยาบาลวันเดียว 261 คน ยอดแจ้งเหตุฉุกเฉินสูงสุดในรอบ 60 ปี และพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
โตเกียว (23 ก.ค.) - สำนักงานดับเพลิงโตเกียวรายงานเบื้องต้นว่า มีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสงสัยว่าเป็นลมแดดจำนวน 261 คน ในวันอังคาร ขณะที่คลื่นความร้อนยังคงปกคลุมทั่วประเทศ
ตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดรวมรายวัน ณ เวลา 21.00 น. แต่เป็นจำนวนสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี 2022 สำนักงานดับเพลิงกล่าวเมื่อวันพุธ
จำนวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินก็สูงเป็นประวัติการณ์ในวันอังคารเช่นกัน โดยมีจำนวนเบื้องต้น 3,454 ครั้ง สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมสถิติในปี 1963
จำนวนผู้ที่รายงานอาการอ่อนเพลียจากความร้อน เช่น มีไข้และปวดศีรษะ ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ในบรรดากรณีฉุกเฉินจากโรคลมแดด 261 ราย ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็น 55 ราย รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 53 ราย และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 27 ราย
ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น อุณหภูมิในใจกลางกรุงโตเกียวสูงถึง 36.4 องศาเซลเซียสในวันอังคาร
ความร้อนยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในวันอังคารด้วย โดยชายอายุ 84 ปี ในเมืองโอตาวาระ จังหวัดโทจิกิ ทางตะวันออกของญี่ปุ่น เสียชีวิตจากโรคลมแดด
ตามรายงานของหน่วยดับเพลิงท้องถิ่น ชายคนดังกล่าวถูกพบหมดสติอยู่ภายในเรือนกระจกพลาสติกเมื่อเวลาประมาณ 14:15 น. ของวันอังคารโดยลูกชายของเขา และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
วันพุธเป็นวันที่สองติดต่อกันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงถึง 40 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้น เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะญี่ปุ่น
ความร้อนยังส่งผลกระทบต่อกีฬาด้วย โดยเกมเบสบอลลีกรองที่เริ่มเวลาเที่ยงในไซตามะ ใกล้โตเกียว ถูกยกเลิกเนื่องจากความร้อนจัด
เกมระหว่างทีมสำรองของลอตเต้ มารีนส์ และโอริกซ์ บัฟฟาโลส์ ถูกหยุดและประกาศให้เป็นโมฆะกลางคันในอินนิ่งที่สี่ ตามที่ทีมมารีนส์กล่าว
หน่วยงานด้านสภาพอากาศยังคงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน