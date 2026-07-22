โตเกียวให้ชายใส่ขาสั้นทำงาน เจอดราม่าขนขา ถูกมองว่าคุกคามทางเพศ​

โตเกียวร้อนจัด! รัฐบาลหนุนผู้ชายใส่ขาสั้นไปทำงานเพื่อประหยัดพลังงาน แต่กลับจุดประเด็นถกเถียงร้อนแรง เมื่อผู้หญิงบางส่วนมองว่าการเห็นขนขาของเพื่อนร่วมงานชายเป็นการคุกคามทางเพศ
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อนนี้ ผู้ชายชาวญี่ปุ่นจึงโชว์เรียวขาในที่ทำงานมากกว่าที่เคย
เกียวโด (22 ก.ค.) รายงานรัฐบาลโตเกียวกำลังผลักดันให้พนักงานบริษัทต่างๆ เลิกสวมสูทและเนคไทตามปกติ และหันมาสวมชุดลำลองมากขึ้น เช่น เสื้อยืด รองเท้าผ้าใบ และกางเกงขาสั้น
ผู้ว่าการโตเกียว ยูริโกะ โคอิเกะ ได้ริเริ่มโครงการ "Tokyo Cool Biz" ในเดือนเมษายน โดยหวังที่จะขยายโครงการลดความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประเพณีฤดูร้อนประจำปีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
หลังจากผ่านไปเกือบสี่เดือน นโยบายอนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นในที่ทำงานได้รับเสียงวิจารณ์ที่หลากหลาย
บางคนชื่นชอบกฎระเบียบที่ผ่อนปรนนี้ เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่บางคนกล่าวว่านโยบายนี้ไม่ยุติธรรมกับผู้หญิง เพราะพวกเธอยังคงต้องสวมถุงน่องเมื่อต้องโชว์ส่วนใดส่วนหนึ่งของขา และผู้หญิงบางคนบรรยายถึงประสบการณ์ "การคุกคามขนขา" หรือคำที่ใช้กันในโลกออนไลน์ว่า "ซูเนฮาระ" ซึ่งหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจที่ถูกบังคับให้เห็นขนขาของเพื่อนร่วมงาน
“เราต้องการให้ผู้คนมีทางเลือกมากขึ้นในสภาพอากาศร้อนจัด ไม่ใช่บอกให้พวกเขาใส่ชุดอะไร ตราบใดที่ชุดทำงานไม่เป็นการล่วงละเมิดใคร ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร” โนโบรุ วาตานาเบะ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโตเกียวกล่าวกับบีบีซี
ผลสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนโดย Gorilla Clinic พบว่า 53.5% คัดค้านการใส่กางเกงขาสั้นไปทำงานในฤดูร้อน ขณะที่ 46.5% เห็นด้วยกับคำแนะนำใหม่นี้
สำหรับผู้ที่คัดค้านการใส่กางเกงขาสั้นในที่ทำงาน เหตุผลหลักสำหรับทั้งสองเพศคือความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างและขนตามร่างกาย คลินิกกล่าวว่าผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้หญิงอาจต่อต้านการเห็นขาเปลือยของเพื่อนร่วมงานชายมากกว่า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พนักงานชาวญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยี เริ่มสวมใส่เสื้อผ้าลำลองมากขึ้น แต่ในปีนี้ คำแนะนำของรัฐบาลโตเกียวทำให้การใส่กางเกงขาสั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ชายบางคนยังคงรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับขนขาของตนเอง
อากิฟุมิ ฟุนาสึ ผู้อำนวยการคลินิกกอริลลา กล่าวว่า เขาได้สังเกตเห็นว่ามีลูกค้ามาที่คลินิกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ด้วยเหตุผลด้านความงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของ "มารยาททางสังคมเมื่อสวมกางเกงขาสั้น" ด้วย เขาคิดว่าผู้หญิงเชื่อว่า "ผู้ชายควรมีขนขาให้น้อยลง" ซึ่งทำให้พวกเธอต้องเข้ารับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนผู้อื่นรอบข้าง