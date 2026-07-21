พิพิธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่นโอคายามะ โชว์ตีดาบสดพิชิตใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก​

พิชิตใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก! พิพิธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่นโอคายามะดึงดูดผู้คนด้วยการสาธิตตีดาบสดจากปรมาจารย์ เผยเสน่ห์คมดาบซามูไรที่ผสานศิลปะและจิตวิญญาณ จนยอดผู้มาเยือนพุ่งทะยานกว่าหกเท่า
โอคายามะ ประเทศญี่ปุ่น (22 ก.ค.) - จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ดาบบิเซ็น โอซาฟุเนะ ในเมืองเซโตะอุจิ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่นี่พวกเขาสามารถชมดาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ และชมการทำงานของช่างตีดาบระดับปรมาจารย์ได้
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดโอคายามะแห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 3,368 คน ในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบหกเท่าจาก 591 คน ในปีงบประมาณ 2557 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศส ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวอิสระจากสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พิพิธภัณฑ์เปิดทำการอีกครั้งในเดือนมีนาคม หลังจากการปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้เพิ่มการจัดแสดงภาพและเสียงแบบสมจริง และขยายคำอธิบายภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามามากขึ้น
นักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสกว่า 30 คนเดินทางมาเยี่ยมชมในวันเปิดทำการอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่จัดแสดงดาบทาจิ มุเมอิ อิจิมอนจิ สมบัติของชาติที่รู้จักกันในชื่อยามาโทริเกะ และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นดาบบิเซ็นที่งดงามที่สุด
“ผมหลงใหลไม่เพียงแต่ดาบในฐานะอาวุธเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในฐานะงานศิลปะที่สะท้อนถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมและความงามทางสุนทรียศาสตร์” ซาบรี อาริโอลี นักศึกษาชาวฝรั่งเศสวัย 23 ปี กล่าว เขาเดินทางมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เริ่มสนใจในตำนานและศาลเจ้าของประเทศนี้ตั้งแต่เด็ก
“ผมสนใจเป็นพิเศษในความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของดาบกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมซามูไร และคุณค่าทางตำนานและสัญลักษณ์ที่กว้างขวาง” เขากล่าวเสริม
มิโนริ ทาคุมิ ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นกับนิทรรศการ “อีวานเกเลียนและดาบญี่ปุ่น” ซึ่งเปิดที่นี่ในปี 2012 ก่อนที่จะไปจัดแสดงที่ญี่ปุ่น ปารีส และมาดริดด้วย
“นิทรรศการนี้ช่วยยกระดับชื่อเสียงของบิเซ็น โอซาฟุเนะ ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการทำดาบชั้นนำของญี่ปุ่นได้อย่างมาก” เธอกล่าว “นีออน เจเนซิส อีวานเกเลียน” ซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยดึงดูดผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ ให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์”
เสียงกระทบกันของค้อนโลหะดังสนั่นไปทั่วโรงงาน พร้อมกับประกายไฟที่กระเด็นออกมา ขณะที่ช่างตีดาบกำลังตีดาบอยู่ต่อหน้าผู้เข้าชมที่ต่างหลงใหล ตามที่ทาคุมิกล่าว นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ดาบแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ผู้เข้าชมสามารถชมช่างตีดาบทำงานได้ทุกวัน
แบบสำรวจผู้เข้าชมชี้ให้เห็นว่า การบอกต่อกันปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแรงผลักดันให้พิพิธภัณฑ์ได้รับความนิยมมากขึ้น มังงะและอนิเมะยอดฮิตที่เกี่ยวกับดาบญี่ปุ่น รวมถึง “เดมอนสเลเยอร์” ก็ช่วยขยายความสนใจในงานฝีมือนี้เช่นกัน