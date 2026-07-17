Nvidia จัดชิปชั้นสูงให้ญี่ปุ่น หนุนพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ

Nvidia ผนึกกำลังรัฐบาลญี่ปุ่น ทุ่มชิป AI ขั้นสูงสร้างโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ ปูทางสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โตเกียว (17 ก.ค.) - เจนเซ่น หวง ซีอีโอ บริษัท Nvidia กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทของเขาจะช่วยญี่ปุ่นพัฒนาแบบจำลองพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศ โดยการจัดหาชิป AI ขั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศ
ยักษ์ใหญ่ด้านชิปของสหรัฐฯ จะร่วมมือกับ Noetra Corp. บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อสร้างโรงงาน AI ที่จะจัดหาพื้นฐานการคำนวณเพื่อพัฒนาแบบจำลองพื้นฐานแบบหลายโหมดสำหรับ AI ทางกายภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ่นยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ
Noetra ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคมโดยกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น 44 แห่ง รวมถึง Sony Group Corp., SoftBank Corp., NEC Corp. และ Honda Motor Co. เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในวันพฤหัสบดี โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลจำนวน 1 ล้านล้านเยน (6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในระยะเวลา 5 ปี
Nvidia จะจัดหาหน่วยประมวลผลกราฟิก Rubin จำนวน 27,500 เครื่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานโรงงาน AI แห่งนี้
"Nvidia รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดหาระบบประมวลผลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับชาติแห่งแรกของญี่ปุ่น" ซีอีโอกล่าวในงานที่จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมในโตเกียว
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทากาอิชิ กำลังส่งเสริมการพัฒนา AI ภายในประเทศในฐานะหนึ่งใน 17 ภาคส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าที่จะนำหุ่นยนต์ AI จำนวน 10 ล้านตัวมาใช้ทั่วประเทศภายในปี 2040
โครงการพัฒนา AI ของกระทรวงฯ ที่ชื่อว่า FRONTia นั้น "มีเป้าหมายที่จะผสานจุดแข็งของญี่ปุ่นในด้านการผลิตและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในพื้นที่ เข้ากับความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา AI ขั้นสูงของพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ" นายเรียวเซ อากาซาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวในงานดังกล่าว
ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ภายใต้โครงการนี้ด้วย
นอกจากนี้ Nvidia ยังกล่าวอีกว่า จะขยายความร่วมมือกับ Toyota Motor Corp. และช่วย Fujitsu Ltd. สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
ผู้ผลิตชิป AI จะช่วยผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นพัฒนาแบบจำลอง AI เพื่อออกแบบระบบควบคุมการจราจรสำหรับ Woven City ซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบการสัญจรขนาดเท่าเมืองในซูโซโนะ จังหวัดชิซูโอกะ โตโยต้าใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อทดสอบการใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์ AI และระบบขนส่งแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
นอกจากนี้ Nvidia จะร่วมมือในการพัฒนาหุ่นยนต์ผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใต้ความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้ด้วย ทั้งสองบริษัทเคยร่วมมือกันมาแล้วในด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงและระบบปฏิบัติการยานยนต์
ฟูจิตสึ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น กล่าวว่าจะร่วมมือกับฟานุค คอร์ปอเรชั่น ยาสกาวะ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น และคาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการผลิต โลจิสติกส์ และบริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีของ Nvidia
ความร่วมมือระหว่างห้าบริษัทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและชดเชยการลดลงของจำนวนแรงงานฝีมือ
"ความหวังส่วนตัวของผมคือการทำงานร่วมกันของเราจะเปิดพรมแดนใหม่สำหรับหุ่นยนต์และการผลิตอัจฉริยะสำหรับญี่ปุ่น" เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในการแถลงข่าวที่โตเกียว
"เรากำลังนำ AI ทางกายภาพมาสู่เมกะทรอนิกส์ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเช่นกัน" หวงกล่าว