ญี่ปุ่นเตรียมเปิดศักราชใหม่ให้การเดินทางด้วยรถไฟไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศ "Hybari" โดย JR East พร้อมให้บริการปลายปี 2027 วิ่งด้วยพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ
โตเกียว (16 ก.ค.) - รถไฟไฮบริดไฮโดรเจนจะเริ่มให้บริการในบางเส้นทางปลายปีงบประมาณ 2027 ซึ่งนับเป็นการใช้งานยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ครั้งแรกในญี่ปุ่น
บริษัทผู้ให้บริการรถไฟ East Japan Railway Co. กล่าวเมื่อวันอังคาร ว่ารถไฟ "Hybari" ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ สามารถวิ่งได้ประมาณ 70 กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจนหนึ่งครั้ง
รถไฟจะวิ่งในเส้นทางทสุรุมิ และ นัมบุ ในจังหวัดคานากาวะ ใกล้กับโตเกียว บริษัทผู้ให้บริการเจอาร์อีสท์ (JR East) กล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศในภายหลัง
JR East ได้ทำการทดสอบสมรรถนะและความเสถียรในการใช้งานของรถไฟมาตั้งแต่ปี 2022 โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์