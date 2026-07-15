เช็กราคาใหม่! โตเกียวดิสนีย์แลนด์ขึ้นราคาตั๋วตุลาคมนี้ สูงสุด 12,400 เยน​

แฟนดิสนีย์เตรียมตัว! โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทประกาศขึ้นราคาตั๋วครั้งแรกในรอบ 3 ปี แตะสูงสุด 12,400 เยน เริ่มตุลาคมนี้ หลังเผชิญต้นทุนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โตเกียว (15 ต.ค.) - ผู้ดำเนินการโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทกล่าวเมื่อวันอังคารว่า จะขึ้นราคาค่าเข้าชมสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกในรอบสามปี
ตามรายการราคาของบริษัท โอเรียนทัลแลนด์ สำหรับสามเดือนข้างหน้า ราคาตั๋วเข้าชมหนึ่งวันสำหรับผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ 1,500 เยน ถึง 12,400 เยน
ราคาจะแตกต่างกันไปตามวันในสัปดาห์และช่วงเวลาของปี และจะมีการปรับขึ้นในวันที่ความต้องการสูง เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์และกิจกรรมตามฤดูกาล
โฆษกของบริษัทกล่าวว่า "ต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นกำลังกลายเป็นภาระ"
โอเรียนทัลแลนด์ได้นำระบบราคาแบบไดนามิกมาใช้ในเดือนมีนาคม 2564 ตั๋วสำหรับผู้ใหญ่มีราคาตั้งแต่ 7,900 เยนถึง 10,900 เยน แต่บริษัทได้หยุดเปิดเผยช่วงราคาเพดานเต็ม ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นอีก
ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ปรับขึ้นค่าจอดรถที่รีสอร์ทอีก 1,000 เยน โดยกำหนดอัตราค่าจอดรถไว้ที่ 4,000 เยนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไป และ 6,000 เยนสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ โอเรียนทัลแลนด์ยังวางแผนที่จะยุติบริการบัตรผ่านพิเศษฟรีในวันที่ 31 สิงหาคม ทำให้เหลือเพียงตัวเลือกแบบชำระเงินเท่านั้นที่ผู้เข้าชมจะได้รับสิทธิ์เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและโชว์ต่างๆ ก่อนใคร