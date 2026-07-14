"โตเกียวดิสนีย์" เตรียมขึ้นค่าตั๋วอีก เริ่มตุลา 69 นี้

MGR Online - ผู้ดำเนินการสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และดิสนีย์ซีโตเกียวประกาศขึ้นราคาค่าตั๋วช่วงพีคอีก 300-1,500 เยน ส่วนค่าบริการอื่น ๆ เริ่มตุลาคม 69 นี้ ส่วนค่าธรรมเนียมจอดรถขึ้นไปแล้ว 1,000 เยน เมื่อ มิ.ย. ระบุเหตุต้นทุนเพิ่ม
วันนี้ (14 ก.ค. 69) นิคเคอิ เอเชียรายงยงาน บริษัท โอเรียนทัล แลนด์ (Oriental Land) ผู้ดำเนินการสวนสนุกดิสนีย์ จะปรับขึ้นราคาบัตรเข้าชมขั้นสูง (Maximum price) สำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) และโตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo DisneySea) ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2566
บัตรผ่านประตูแบบ 1 วัน (One-day passport) สำหรับผู้ใหญ่ จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 12,400 เยน (ประมาณ 2,600 บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,500 เยน ส่วนบัตรผ่านประตูแบบ 1 วันสำหรับเด็กเล็ก จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 5,900 เยน (ประมาณ 1,250 บาท) เพิ่มขึ้น 300 เยน
ทั้งนี้ ราคาบัตรสูงที่สุดดังกล่าวจะนำมาใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการเข้าชมหนาแน่นที่สุด (Peak-demand periods) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงเทศกาลยอดนิยมอย่าง ดิสนีย์ ฮาโลวีน (Disney Halloween) ซึ่งบัตรผ่านประตูแบบ 1 วันสำหรับผู้ใหญ่จะมีราคา 11,900 เยน ในวันที่ 10 ตุลาคม และจะขยับขึ้นเป็น 12,400 เยน ในวันที่ 11 ตุลาคม
ทางโอเรียนทัล แลนด์ ระบุว่า "ลูกค้าที่เข้ามาภายในสวนสนุกจะรู้สึกคุ้มค่ามากขึ้น" จากการเปิดตัวโซนใหม่ในปี 2567 พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นเรื่องต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเหตุผลในการปรับราคาครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มนำระบบราคาตั๋วแบบแปรผัน (Variable ticket pricing) มาใช้ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งปัจจุบันแบ่งโครงสร้างราคาออกเป็น 6 ระดับ โดยมีราคาตั้งแต่ 7,900 เยน ไปจนถึง 10,900 เยน
นอกจากนี้ ค่าบริการส่วนอื่น ๆ ภายในสวนสนุกก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยค่าธรรมเนียมจอดรถเพิ่งจะถูกปรับขึ้นไป 1,000 เยน เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา