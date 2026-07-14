D-League ญี่ปุ่น ปลุกกระแสสตรีทแดนซ์ เปลี่ยนนักเต้นข้างถนนสู่ลีกอาชีพ

D-League ญี่ปุ่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปลี่ยนนักเต้นข้างถนนสู่ลีกอาชีพระดับโลก ปลุกกระแสสตรีทแดนซ์ในหมู่คนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นความบันเทิงที่น่าจับตา
โตเกียว (14 ก.ค.) - นักเต้นเบรกแดนซ์และนักแสดงอื่นๆ ในลีกเต้นฮิปฮอปมืออาชีพแห่งแรกของญี่ปุ่น กำลังช่วยกระตุ้นความสนใจในการเต้นสตรีทแดนซ์ในหมู่คนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นด้วยมุ่งเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
ไดอิจิไลฟ์ (Daiichi Life D-League) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น และเปิดตัวในปี 2564 เพิ่งถึงรอบชิงชนะเลิศของฤดูกาลที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างกึกก้อง เมื่อทีมเต้นชั้นนำกว่าสิบทีมต่อสู้กันด้วยการแสดงพลังและความสง่างามเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์
ลีกการเต้นแบบผสมชายหญิงนี้ริเริ่มโดยบริษัท LDH Japan Inc. ซึ่งเป็นเอเจนซี่จัดหานักแสดงให้กับบอยแบนด์ชื่อดังอย่าง Exile และทาเคฮิโตะ ฮิราโนะ วัย 64 ปี ประธานบริษัท Fullcast Holdings Co. ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาบุคลากรภายนอก และเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเต้นเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสให้กับนักเต้น
โครงการนี้เปิดตัวหลังจากวางแผนมาประมาณสองปี โดยบริษัทต่างๆ ได้ร่วมกันบริหารจัดการทีมเริ่มต้น 9 ทีม และหาสปอนเซอร์ เริ่มต้นด้วยนักเต้น 97 คน รวมถึงผู้กำกับ แต่จัดขึ้นทางออนไลน์เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
ลีกนี้เติบโตขึ้นทุกปีนับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดของ COVID-19 โดยขยายเป็น 16 ทีม สปอนเซอร์ 9 ราย และผู้เข้าร่วมทั้งหมด 223 คนในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลแข่งขันเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนเมษายน 2026 โดยทีมต่างๆ แข่งขันกันในแมตช์ที่ดุเดือดซึ่งมักจัดขึ้นสองวันในแต่ละเดือนที่ Toyota Arena Tokyo ซึ่งมักมีผู้ชมแน่นสนาม
ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นหญิงสาว แต่ก็มีครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาเชียร์ด้วยเช่นกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลีกนี้ได้รับความนิยมอย่างมากคือ การที่การเต้นรำกลายเป็นวิชาบังคับในวิชาพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมต้นในปี 2555
ฮิราโนะ ซึ่งควบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ D-League ด้วย กล่าวว่านั่นคือ "จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด" ความสนใจในลีกนี้ยังได้รับแรงกระตุ้นจากโซเชียลมีเดียด้วย
เขากล่าวว่า การเต้นรำได้รับภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น โดยนักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มที่โรงเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความร่วมมือและขยันหมั่นเพียรทำต่อไป
ในแต่ละวัน ทีมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยนักเต้นแปดคน จะแข่งขันกันในสี่แมตช์ แต่ละทีมจะเต้นประมาณสองนาที โดยแสดงท่าเต้นที่หลากหลายซึ่งผสมผสานการเต้นเบรกกิ้งและสไตล์ฮิปฮอปอื่นๆ
ผลการแข่งขันจะตัดสินโดยระบบที่ 50 เปอร์เซ็นต์มาจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ 50 เปอร์เซ็นต์มาจากการโหวตของผู้ชม ซึ่งรวมถึงผู้ชมทางออนไลน์ด้วย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ
นักเต้นมีความมุ่งมั่นสูง แต่ละทีมเตรียมธีมและท่าเต้นสำหรับทุกการแสดงอย่างพิถีพิถัน สมาชิกของทีมที่ชนะมักจะพูดถึงความรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลหลังจากที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่
ในเดือนมกราคม Shigekix ซึ่งเป็นชื่อในวงการของ Shigeyuki Nakarai วัย 24 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักเต้นหลักของ Kose 8Rocks ผู้ชมต่างประทับใจกับการแสดงที่น่าทึ่งของทีม
Nakarai คว้าอันดับที่สี่ในการแข่งขันเบรกแดนซ์โอลิมปิกเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ ณ โอลิมปิกปารีส 2024 เขาบอกว่าต่างจากการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป การแข่งขันประเภททีมนี้เป็นความท้าทายใหม่
การแข่งขันเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ผู้เข้าแข่งขันต่างเปล่งประกายภายใต้แสงไฟขณะที่พวกเขาเต้นไปตามจังหวะ ผู้ชมประมาณ 6,500 คนต่างดื่มด่ำกับความเข้มข้น พลัง และความตื่นตาตื่นใจของการเคลื่อนไหวทุกท่าของทีม Fullcast Raisers คว้าชัยชนะและได้แชมป์เป็นครั้งแรก
ลีกจะขยายเป็น 20 ทีมในฤดูกาลหน้า และตั้งเป้าที่จะจัดการแข่งขันในโอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮิราโนะกล่าวว่า "เราวางแผนที่จะเร่งขยายการเติบโตของเรา"