ญี่ปุ่นขึ้นทะเบียน GI ชาญี่ปุ่น ป้องกันของปลอม เพิ่มมูลค่าส่งออก

ญี่ปุ่นขึ้นทะเบียน GI คุ้มครอง "ชาญี่ปุ่น" ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ เดินหน้าสกัดสินค้าลอกเลียนแบบ พร้อมยกระดับแบรนด์และกระตุ้นการส่งออกสู่ตลาดโลก
โตเกียว (10 ก.ค.) - กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รายการ รวมถึง "ชาญี่ปุ่น" ภายใต้ระบบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องแบรนด์สินค้าเกษตรและประมง เนื่องจากมีสินค้าลอกเลียนแบบแพร่กระจายในต่างประเทศ
เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้โดยมีเครื่องหมาย GI และรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามการติดฉลากปลอมและการละเมิดอื่นๆ
การกำหนดใหม่สำหรับชาญี่ปุ่นนั้นครอบคลุมถึงชาเขียวทั้งหมดที่ปลูกและแปรรูปในประเทศ เป็นเรื่องผิดปกติที่ GI ซึ่งโดยทั่วไปจะคุ้มครองชื่อแบรนด์ที่ผูกติดกับภูมิภาคเฉพาะ จะไม่ระบุภูมิภาคการผลิตที่เฉพาะเจาะจง
กรณีเดียวที่มีอยู่คือ "สาเกญี่ปุ่น" ซึ่งขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งดูแลโดยกรมสรรพากรแห่งชาติ
ท่ามกลางความนิยมที่เพิ่มขึ้นของชาเขียวในระดับนานาชาติ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างชาญี่ปุ่นและชาเลียนแบบจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชาญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงระบุ
การยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สำหรับชาญี่ปุ่นนั้น ดำเนินการโดยสมาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านชาญี่ปุ่นกลาง (Japan Tea Central Public Interest Incorporated Association) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้แบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีสินค้าเลียนแบบจำหน่ายในต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นอริคาซึ ซูซูกิ กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขาคาดหวังว่าการขึ้นทะเบียนนี้จะ "ช่วยส่งเสริมพลังของแบรนด์ชาญี่ปุ่นโดยรวม เสริมสร้างมาตรการต่อต้านสินค้าเลียนแบบ และกระตุ้นการส่งออกที่แข็งแกร่งของเราต่อไป"
นอกจากชาญี่ปุ่นแล้ว การขึ้นทะเบียนใหม่ยังรวมถึง "ปลาไหลญี่ปุ่นทะเลสาบฮามานาโกะ" จากจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่น และ "รากบัวคากะ" จากจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นด้วย
ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมงเริ่มขึ้นในปี 2558 หลังจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้ ทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 170 รายการ
ผลิตภัณฑ์ชาเฉพาะที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบ GI แล้ว ได้แก่ "ชาเขียวคิคุกาวะนึ่ง" จากจังหวัดชิซูโอกะ และ "ชาเกียวคุโระยาเมะแท้แบบดั้งเดิม" จากจังหวัดฟุกุโอกะ
ระบบที่คล้ายกันนี้ได้ถูกนำมาใช้ในกว่า 100 ประเทศ ญี่ปุ่นมีข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองร่วมกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำหนดให้เป็น GI จะได้รับการคุ้มครองในประเทศคู่ค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศ