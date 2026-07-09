จับหญิงญี่ปุ่น หลังก่อเหตุสุดโหด เย็บปากเพื่อนร่วมห้องจนปิดสนิท

สยองใกล้โตเกียว ตำรวจจับหญิงวัย 49 ปี หลังก่อเหตุทารุณใช้เข็มเย็บปากเพื่อนร่วมห้องจนปิดสนิท เหยื่อเผยอยู่ด้วยความหวาดกลัวเกินกว่าจะหนี ก่อนรอดมาได้เพราะเขียนโน้ตขอความช่วยเหลือที่ร้านค้า
มิโตะ ประเทศญี่ปุ่น (9 ก.ค.) - ตำรวจท้องถิ่นในจังหวัดอิบารากิ ทางตะวันออกของญี่ปุ่น รายงานว่า หญิงวัย 49 ปี ถูกจับกุมในข้อหาเย็บปากหญิงที่อาศัยอยู่ด้วยกันจนปิดสนิท
มาซาเอะ ซากุไร ซึ่งอ้างว่าเป็นพนักงานพาร์ทไทม์อาศัยอยู่ในเมืองโคกะ ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ เธอถูกกล่าวหาว่าทำร้ายหญิงวัย 42 ปี ด้วยการเย็บปากของเธอด้วยเข็มและด้ายที่บ้านของซากุไรเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
เหยื่อซึ่งอาศัยอยู่กับซากุไรมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน 2568 บอกกับตำรวจว่าเธอ "กลัวเกินกว่าจะวิ่งหนี" ก่อนเกิดเหตุ
หญิงที่ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีไปยังร้านค้าใกล้เคียงและเขียนโน้ตขอความช่วยเหลือ พนักงานในร้านโทรแจ้งตำรวจเวลาประมาณ 13:30 น. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าซากุไรยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ พวกเขายังเชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คนรู้จักของซากุไร วัย 54 ปี ที่ไปเยี่ยมบ้านในเดือนพฤศจิกายน บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่า เขาเห็น "ผู้หญิงสองหรือสามคนและผู้ชายหนึ่งคน อายุราวๆ นักเรียนมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย"
หญิงวัย 49 ปี ที่เคยทำงานกับซากุไร กล่าวว่า เธอรู้เมื่อประมาณสามปีก่อนว่าผู้ต้องสงสัย "ดูแลเด็กผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปหลังจากติดต่อพ่อแม่ของพวกเธอ"