ญี่ปุ่นเปิดสนามบินโนโตะโฉมใหม่ธีม พลังโปเกมอน ช่วยฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว

พลังโปเกมอนฟื้นฟูโนโตะ สนามบินในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเปลี่ยนโฉมใหม่ในธีมโปเกมอนเต็มรูปแบบ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกองทัพปิกาจู เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาสดใสอีกครั้ง
คานาซาวะ (8 ก.ค.) - พิธีจัดขึ้นเมื่อวันอังคารเพื่อเฉลิมฉลองการใช้ชื่อเล่น "สนามบินโนโตะ ซาโตยามะ โปเกมอน วิธ ยู" เป็นชื่อเล่นใหม่ของสนามบินโนโตะ โดยสนามบินกลางของญี่ปุ่นแห่งนี้ได้รับการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนโปเกมอนและจำหน่ายสินค้าพิเศษเฉพาะ
โครงการริเริ่มที่สนามบินวาจิมะ จังหวัดอิชิกาวะ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูคาบสมุทรโนโตะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในวันปีใหม่ปี 2024 และถูกฝนตกหนักในเวลาต่อมาในปีเดียวกัน
เวลา 8 โมงเช้า ขณะที่งานเริ่มขึ้น ตัวการ์ตูนสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์อย่างปิกาจูได้ปรากฏตัวและถ่ายรูปกับเด็กๆ ระหว่างพิธีตัดริบบิ้น
“ผมหวังว่าความตื่นเต้นของสนามบินธีมโปเกมอนจะเป็นแหล่งพลังใจสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ และผมหวังว่ามันจะช่วยกระตุ้นอย่างมาก” ผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ ยูกิโยชิ ยามาโนะ กล่าว
เขากล่าวหวังว่าผู้คนจากทั่วโลกจะมาเยี่ยมชมสนามบินแห่งนี้
ชื่อเล่นใหม่นี้ได้รับการเสนอโดยมูลนิธิโปเกมอนวิธยู ซึ่งก่อตั้งโดยพนักงานของบริษัทโปเกมอนเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และจะใช้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2029
ภายในอาคารผู้โดยสาร มีปิกาจูยักษ์ขี่เครื่องบินบอลลูนแขวนอยู่บนเพดานของโถงกลาง ภาพประกอบตัวละครโปเกมอนต่างๆ ถูกจัดแสดงอยู่บนผนัง โดยมีฉากหลังที่ชวนให้นึกถึงทิวทัศน์ธรรมชาติของพื้นที่โนโตะ
โครงการอื่นๆ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ การติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำธีมโปเกมอน และการเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับล้างเท้าที่ตกแต่งด้วยตัวละครโปเกมอน
โปเกมอน ซึ่งเป็นการผสมคำจากภาษาญี่ปุ่นว่า Pocket Monsters ได้เติบโตจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกในรูปแบบความบันเทิงต่างๆ รวมถึงอนิเมะและเกมการ์ดสะสม และปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปีของการวางจำหน่ายวิดีโอเกมแรกของแฟรนไชส์นี้