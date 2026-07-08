ญี่ปุ่นวางแผนรับมือภูเขาไฟฟูจิปะทุ มุ่งปกป้องนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นไม่ประมาท! ตั้งคณะทำงานศึกษาแผนรับมือภูเขาไฟฟูจิปะทุครั้งใหญ่ เตรียมแนวทางอพยพและคุ้มครองความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
โตเกียว (7 ก.ค.) - ในวันแรกของฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าร่วมกับฝูงชนบนเส้นทาง พวกเขามองดูดวงอาทิตย์ที่โผล่พ้นเมฆ พร้อมแสดงความตื่นเต้น
ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2013 ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนในแต่ละปีในช่วงฤดูกาลปีนเขาอย่างเป็นทางการ เส้นทางเดินป่าหลักสองในสี่เส้นทางเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม และอีกสองเส้นทางจะเปิดในอีกเก้าวันต่อมา เส้นทางทั้งหมดเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 10 กันยายน
หนึ่งวันหลังจากการเปิดเส้นทาง จังหวัดสองแห่งที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่ติดกับอีกสองจังหวัดในภาคกลางของญี่ปุ่น ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการอพยพนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังสถานที่ปลอดภัยในกรณีที่ภูเขาไฟฟูจิปะทุหรือเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ความเสี่ยงของการปะทุอาจไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่การดำเนินการดังกล่าวเน้นย้ำถึงความเปราะบางที่สำคัญ: เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นใกล้กับสถานที่สำคัญที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นอาจไม่มีทางรู้ว่าจะไปที่ไหนหรือควรทำอย่างไร
เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางและบริษัทในภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของกลุ่มในกรุงโตเกียว โดยผู้เข้าร่วมเห็นพ้องกันว่าควรทำงานร่วมกันเพื่อให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น
ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซูโอกะ มีถนนที่สามารถเข้าถึงสถานีที่ห้าได้ และโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนในการปีนขึ้นสู่ยอดเขาที่มีความสูง 3,776 เมตร
ภูเขาไฟฟูจิเป็นที่เคารพบูชามาอย่างยาวนาน ปรากฏอยู่ในบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นอย่างมันโยชู และในผลงานมากมาย รวมถึงภาพ "ทิวทัศน์ 36 ภาพของภูเขาไฟฟูจิ" โดยศิลปินอุกิโยเอะ คัตสึชิกะ โฮคุไซ (ค.ศ. 1760-1849)
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ในจังหวัดยามานาชิในคืนวันที่ 26 มิถุนายน สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางภูเขาไฟของภูเขาไฟฟูจิ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่า "แผ่นดินไหวขนาด 4 ริกเตอร์ขึ้นไปเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว" ในบริเวณโดยรอบ และกล่าวว่าในปี 2012 และ 2021 แผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่าเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์เริ่มต้น ซึ่งเป็นการเตือนว่าสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าจะไม่มีการปะทุของภูเขาไฟฟูจิมานานกว่า 300 ปีแล้ว แต่แผ่นดินไหวความถี่ต่ำก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่ประมาณปี 2000 ในปี 2012 รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้จัดตั้งสภาป้องกันภัยพิบัติภูเขาไฟฟูจิขึ้นโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ตามข้อมูลของสภา ประมาณ 96 เปอร์เซ็นต์ของการปะทุประมาณ 180 ครั้งที่ได้รับการยืนยันในช่วงที่ผ่านมา มีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง การปะทุครั้งสุดท้ายที่มีบันทึกที่เชื่อถือได้คือในปี 1707 เมื่อเถ้าภูเขาไฟสะสมสูงประมาณ 4 เซนติเมตรใกล้กับบริเวณที่เป็นใจกลางกรุงโตเกียวในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มศึกษาจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของจังหวัดยามานาชิ และผู้ว่าการโคทาโร นางาซากิ ในฐานะประธานกล่าวในคำกล่าวเปิดว่า "เราต้องการสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงที่จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสนับสนุนการเดินทางกลับบ้านของพวกเขา"
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ กลุ่มกำลังพิจารณาการขนส่งนักท่องเที่ยวโดยรถบัสและวิธีการอื่น ๆ ไปยังจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อพักอาศัยชั่วคราว ขณะเดียวกันก็มองเห็นถึงการประสานงานกับสถานทูตเพื่อการส่งตัวกลับประเทศ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการอพยพ เช่น รถบัส รถไฟ และการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม และกลุ่มวางแผนที่จะรวบรวมขั้นตอนการตอบสนองที่รวมบทบาทของแต่ละฝ่ายภายในเดือนมีนาคมปีหน้า