นายกญี่ปุ่นอัพเกรดรถประจำตำแหน่ง Toyota Century SUV สุดหรู

ญี่ปุ่นเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งนายกฯ เป็น SUV หรู Toyota Century รัฐบาลปิดเงียบเรื่องราคา อ้างกังวลด้านความปลอดภัย ทั้งที่รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นสูงถึง 27 ล้านเยน
โตเกียว (23 มิ.ย.) - รถยนต์ประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น ได้รับการอัพเกรดเมื่อวันจันทร์ จากรถเก๋งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รุ่น Century ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
รถยนต์สุดหรูพร้อมคนขับได้เปิดตัวครั้งแรกในเช้าวันจันทร์ โดยพานายกรัฐมนตรีทาคาอิจิจากทำเนียบรัฐบาลไปยังอาคารรัฐสภาแห่งชาติในเขตการเมืองนางาทาโช กรุงโตเกียว
เมื่อถูกถามในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันเกี่ยวกับราคาของรถยนต์คันใหม่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มินารุ คิฮาระ อ้างถึง "ข้อกังวลด้านความปลอดภัย" จึงไม่เปิดเผยราคา เพราะอาจเปิดเผย "รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถและคุณลักษณะของรถ"
ตามข้อมูลของโตโยต้า มอเตอร์ รถยนต์ SUV รุ่น Century รุ่นมาตรฐาน มีราคาเริ่มต้นที่แนะนำอยู่ที่ 27 ล้านเยน (167,000 ดอลลาร์สหรัฐ)