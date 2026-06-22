ญี่ปุ่นสร้างเสียงกล่อมเด็ก กล่อมทารกหลับจนกลายเป็นไวรัล

ห้องแล็บวิเคราะห์เสียงสำหรับศาลในญี่ปุ่น สร้างเพลงกล่อมเด็กจนเป็นไวรัล ยอดวิวทะลุ 3.8 ล้านครั้ง หวังช่วยผู้ปกครองที่เผชิญความเครียดจากการที่ลูกน้อยไม่ยอมนอน
ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น (22 มิ.ย.) - สถาบันของญี่ปุ่นที่วิเคราะห์เสียงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในศาล ประสบความสำเร็จอย่างมากจากเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กทารกหลับ
สถาบันวิจัยการสื่อสารด้วยเสียงแห่งชิบะ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาดนตรีนี้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่กำลังประสบปัญหาเด็กทารกร้องไห้ สถาบันเริ่มโครงการนี้หลังจากพบกรณีการทารุณกรรมเด็กที่เชื่อมโยงกับความเครียด ภาวะซึมเศร้า และอาการทางประสาท ในการทำงานให้กับศาล
แทร็กเสียงความยาวประมาณ 14 นาที ซึ่งผสมผสานท่วงทำนองจากกล่องดนตรีและเสียงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น เสียงคลื่นทะเล ได้รับยอดชมมากกว่า 3.8 ล้านครั้งบน X และดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของห้องปฏิบัติการประมาณ 350,000 คนภายในสองสัปดาห์หลังจากเปิดตัว
การวิเคราะห์เสียงของห้องปฏิบัติการนี้ถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลในคดีต่างๆ มากมาย ตั้งแต่คดีฆาตกรรมและอุบัติเหตุทางจราจร ไปจนถึงการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและการทารุณกรรมเด็กที่เชื่อมโยงกับความเครียดของผู้ปกครองและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
มุตสึโตชิ มูราโอกะ ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ กำลังสงสัยว่าจะช่วยเหลือผู้ปกครองได้อย่างไร เมื่อเขาได้รับการติดต่อจากสถานีโทรทัศน์ให้สร้างเสียงที่จะช่วยให้ทารกนอนหลับ “มันตรงกับสิ่งที่ผมหวังจะทำพอดี” เขากล่าว
มูราโอกะได้ทบทวนการศึกษาเรื่องการนอนหลับและเสียงในอดีต โดยทดลองกับเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆ และบันทึกเสียงลมหายใจของตัวเองขณะนอนหลับเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ในที่สุด เขาได้ค้นพบการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีกล่องดนตรีแหลมสูงที่สามารถเล่นได้บนสมาร์ทโฟน และ "เสียงสีชมพู" ซึ่งว่ากันว่าคล้ายกับเสียงคลื่นทะเลและเสียงหายใจของแม่ขณะนอนหลับ
หลังจากที่มูราโอกะกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น จังหวะและช่วงระดับเสียงแล้ว ชินสุเกะ ชิบูทานิ พนักงานของห้องปฏิบัติการก็ได้ประพันธ์ดนตรีขึ้นภายในสามวัน
"ผมต้องการช่วยเหลือพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กที่ต้องการเวลาพักผ่อนเพียงแค่ 30 นาที" มูราโอกะกล่าว แต่เขาก็เสริมว่าไม่ใช่เด็กทารกทุกคนที่จะหลับไปพร้อมกับการฟังเพลงนี้