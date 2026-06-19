AI ในกองทัพ: อาวุธป้องปรามใหม่ที่มาพร้อมความเสี่ยงซึ่งทั่วโลกจับตา

AI พลิกโฉมการทหาร กลายเป็นเครื่องมือป้องปรามทรงพลังเทียบชั้นนิวเคลียร์ แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงความเสี่ยงมหันต์ เมื่อการตัดสินใจสังหารอาจผิดพลาดและไร้ผู้รับผิดชอบ
โตเกียว (19 มิ.ย.) - ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการป้องปรามทางทหาร ทำให้ประเทศต่างๆ เช่น ยูเครน ได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่า เช่น รัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงของการพึ่งพาเทคโนโลยีนี้
“ในขณะที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องปรามในศตวรรษที่ 20 ความสามารถในการป้องปรามของประเทศที่มี AI ทางทหารขั้นสูงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” ชิอากิ อากิโมโตะ นักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Royal United Services Institute for Defence and Security Studies ในลอนดอนกล่าว
ในการแถลงข่าวที่สโมสรนักข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นในโตเกียว เขากล่าวว่าแนวโน้มนี้เห็นได้ชัดจากความสามารถของยูเครนในการยืนหยัดต่อสู้กับรัสเซียได้แม้จะมีกำลังทหารน้อยกว่า เนื่องจากมีการใช้ AI ที่ก้าวหน้ากว่า
ขณะที่โดรนติดปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำไปใช้ในการสู้รบมากขึ้นเรื่อย ๆ ความกังวลทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานในความขัดแย้งต่าง ๆ เช่น สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่เริ่มต้นจากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของมอสโกในปี 2022
อากิโมโตะ อดีตนักข่าวสายกลาโหมและความมั่นคงของสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น กล่าวถึงความท้าทายที่เกิดจากการใช้ AI ในทางการทหาร โดยยกตัวอย่างความเสี่ยง เช่น โดรนติด AI อาจระบุเป้าหมายผิดพลาด
เขายังกล่าวอีกว่า ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ตัดสินใจผิดพลาด และการขาดความรับผิดชอบอาจขัดขวางความพยายามในการช่วยเหลือเหยื่อ และนำไปสู่การแพร่กระจายอาวุธติด AI อย่างไม่รับผิดชอบ
“ความท้าทายสำคัญที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ มนุษย์จะทำงานร่วมกับ AI และหุ่นยนต์เพื่อรักษาความมั่นคงของโลกได้อย่างไร” เขากล่าวเสริม