ชินคันเซ็น โตเกียว-โอซาก้า เปิดห้องส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 42,100 เยน

ยกระดับการเดินทางสู่ความเป็นส่วนตัวขั้นสุด ชินคันเซ็นเปิดตัวห้องโดยสารส่วนตัวสายโตเกียว-โอซาก้า พร้อมให้บริการตุลาคมนี้ในราคาเริ่มต้น 42,100 เยน
โตเกียว (17 มิ.ย.) - บริษัท การรถไฟกลางญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันพุธว่า ที่นั่งห้องส่วนตัวบนสายโทไคโดชินคันเซ็น ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม จะมีราคาเริ่มต้นที่ 42,100 เยน (260 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างโตเกียวและชินโอซาก้า
ราคานี้รวมค่าโดยสารปกติและค่าโดยสารด่วน รวมประมาณ 14,000 เยน ห้องโดยสารส่วนตัวจะเริ่มให้บริการบนรถไฟชินคันเซ็นที่ออกจากสถานีโตเกียวเวลา 6.00 น. ในวันที่ 1 ตุลาคม
บริษัท JR Central และ West Japan Railway Co. กล่าวว่าพวกเขาจะให้บริการห้องโดยสารส่วนตัวบนรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างโตเกียว โอซาก้า และฟุกุโอกะ ห้องโดยสารเหล่านี้จะมีบริการเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะ และระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์
รถไฟแต่ละขบวนจะมีห้องโดยสารส่วนตัวสองห้อง -- ห้องหนึ่งสำหรับผู้โดยสารสองคน และอีกห้องสำหรับผู้โดยสารคนเดียว ผู้โดยสารคนที่สองในห้องสองคนจะต้องจ่ายเฉพาะค่าโดยสารปกติและค่าโดยสารด่วนเท่านั้น