ญี่ปุ่นถอดใจสร้างเครื่องบินโดยสาร หันจับมือโบอิ้งไล่กวดจีน

ญี่ปุ่นถอดใจ พับโครงการเครื่องบิน SpaceJet มูลค่าล้านล้านเยน เตรียมจับมือโบอิ้งไล่กวดจีนในศึกเทคโนโลยีการบิน
หลังจากความล้มเหลวของโครงการ SpaceJet มูลค่า 1 ล้านล้านเยน ญี่ปุ่นกำลังฝากความหวังไว้กับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีกับจีน
(18 มิ.ย.) ความพยายามของญี่ปุ่นในการสร้างภาคการบินพลเรือนของตนเองและรักษาความสามารถในการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีกับจีน อาจได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือที่เป็นไปได้กับโบอิ้ง บริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรสำคัญของโบอิ้งอยู่แล้ว มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และสามารถได้รับประโยชน์จากตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้แผนการพัฒนาเครื่องบินพาณิชย์ของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากญี่ปุ่นพยายามฟื้นตัวจากโครงการเครื่องบินโดยสาร SpaceJet ที่ล้มเหลว
แลนซ์ แกทลิง ประธานบริษัท Nexial Research และนักวิเคราะห์ด้านการบินและอวกาศกล่าวว่า “นี่คือสิ่งที่นักสังคมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกว่า ‘ชาตินิยมทางเทคโนโลยี’ เมื่อชาวญี่ปุ่นขึ้นเครื่องบิน พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจเพราะเป็นเครื่องบินที่ผลิตในญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นก็ยินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ”
แรงผลักดันนี้ยังขยายไปถึงการก้าวทันคู่แข่งทางเทคโนโลยีอย่างจีน เนื่องจากญี่ปุ่นพยายามที่จะกอบกู้ชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งในอดีตหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มอบเครื่องเล่นเทปพกพา Walkman แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และรหัส QR ให้แก่โลก
ขณะที่ หนังสือพิมพ์ไมนิจิรายงานเมื่อวันเสาร์ว่า ข้อตกลงของจีนในการซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 200 ลำ ระหว่างการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม ได้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลญี่ปุ่นเช่นกัน