ญี่ปุ่นเตือนภัยโรคจากเห็บระบาดหนัก ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงทุบสถิติ

ญี่ปุ่นเตือนภัย! โรคร้ายจากเห็บระบาดหนัก ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงทุบสถิติ แซงหน้าปีก่อนอย่างน่ากังวล ชี้เป็นโรคที่อาจถึงแก่ชีวิตและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
โตเกียว (16 มิ.ย.) - ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงจากเห็บที่อาจถึงแก่ชีวิตเพิ่มขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าสถิติสูงสุดของปีที่แล้ว
ข้อมูลจากสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า ณ วันที่ 7 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้สูงร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (SFTS) จำนวน 72 ราย เทียบกับ 68 รายในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นบันทึกจำนวนผู้ป่วยสูงสุดประจำปีที่ 192 ราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคนิชิโร อุเอโนะ กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
“การเฝ้าระวังทั่วประเทศเป็นสิ่งจำเป็น และเราจะติดตามสถานการณ์การติดเชื้อต่อไป” เขากล่าว
เนื่องจากเห็บจะออกหากินมากที่สุดตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง อุเอโนะจึงขอให้ประชาชนปกปิดผิวหนังเมื่อเข้าไปในบริเวณที่มีหญ้า และใช้ยาไล่แมลงกับสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยง
SFTS แพร่กระจายได้บ่อยที่สุดผ่านการกัดของเห็บ แต่ก็สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสกับเลือดของคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ หลังจากระยะฟักตัว 6 ถึง 14 วัน ผู้ป่วยอาจมีอาการ เช่น มีไข้ อาเจียน ท้องเสีย และหมดสติ
คาดว่าอัตราการเสียชีวิตจาก SFTS อยู่ที่ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะไม่มีวัคซีนสำหรับโรคนี้ แต่ยาต้านไวรัสได้รับการอนุมัติในญี่ปุ่นแล้ว
ประเทศญี่ปุ่นยืนยันผู้ป่วย SFTS รายแรกในปี 2013 ในผู้หญิงคนหนึ่งในจังหวัดยามากุจิ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น จำนวนผู้ป่วยรายปีโดยทั่วไปยังคงต่ำกว่า 100 รายจนถึงปี 2021 แต่ได้เกินระดับนั้นทุกปีนับตั้งแต่นั้นมา
มีรายงานผู้ป่วย SFTS ในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมากกว่าภาคตะวันออกของประเทศ