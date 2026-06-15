ญี่ปุ่นสถิติท้องแฝดพุ่ง หลังประกันรัฐครอบคลุมการรักษามีบุตรยาก

นโยบายประกันสุขภาพหนุนคนมีบุตรยากในญี่ปุ่น ดันสถิติการตั้งครรภ์แฝดพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ชี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องทบทวน
โตเกียว (15 มิ.ย.)- การตั้งครรภ์แฝดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในญี่ปุ่นพุ่งสูงถึง 4,354 รายในปี 2566 ซึ่งเป็นปีหลังจากที่การรักษาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพของรัฐ
จากการศึกษาล่าสุดพบว่า ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์จากปี 2565 โดยนักวิจัยกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนี้อาจสะท้อนถึงจำนวนผู้ที่เลือกถ่ายโอนตัวอ่อนหลายตัวเพื่อหวังที่จะทำการรักษาให้เสร็จสิ้นภายในจำนวนรอบการรักษาที่จำกัดซึ่งครอบคลุมโดยประกัน
การตั้งครรภ์แฝด คือการทำทารกหลอดแก้ว เช่น แฝดสองและแฝดสาม มีความเสี่ยงสูงกว่าสำหรับหญิงตั้งครรภ์ สมาคมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นแนะนำโดยหลักการว่าควรย้ายตัวอ่อนเพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนได้สูงสุดถึงหกครั้งสำหรับผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 40 ปีเมื่อเริ่มการรักษาภาวะมีบุตรยาก และสูงสุดถึงสามครั้งสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ถึง 42 ปี
"ระบบประกันสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการทบทวนโดยคำนึงถึงภาระที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการดูแลทารกแรกเกิด" อายูมุ อิโตะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโทโฮ ซึ่งมีส่วนร่วมในการศึกษาดังกล่าวกล่าว
ในระหว่างการทำทารกหลอดแก้ว อาจมีการย้ายตัวอ่อนหลายตัวในคราวเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์แฝด อัตราการตั้งครรภ์ดังกล่าวเกิน 10 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2550
ในปี 2551 สมาคมจึงแนะนำให้ย้ายตัวอ่อนเพียงตัวเดียวโดยหลักการ รายงานระบุว่า อาจมีการย้ายตัวอ่อนสองตัวสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์หลังจากย้ายตัวอ่อนสองครั้งขึ้นไป
อัตราการตั้งครรภ์แฝดลดลงในเวลาต่อมา โดยคงอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา และเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 ซึ่งเป็นปีหลังจากที่ประกันสุขภาพของรัฐขยายความคุ้มครองไปถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก ตามการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของสมาคมโดยการศึกษาดังกล่าว
กรณีส่วนใหญ่เป็นแฝดสอง ขณะที่มีแฝดสาม 69 ราย และแฝดสี่ 6 ราย ตามการศึกษา
จำนวนขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยรวมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่าการย้ายตัวอ่อนสองตัวขึ้นไปเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป