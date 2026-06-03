30 ประเทศหมู่เกาะประชุมสุดยอดมหาสมุทรครั้งแรกที่ญี่ปุ่น ถกปัญหาวิกฤตโลกร้อน

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กว่า 30 ชาติหมู่เกาะรวมตัวที่โตเกียวในการประชุมสุดยอดมหาสมุทร ผนึกกำลังรับมือวิกฤตโลกร้อนและปกป้องทรัพยากรทางทะเลเพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นหลัง
โตเกียว (3 มิ.ย.) - ตัวแทนประมาณ 300 คนจากกว่า 30 ประเทศหมู่เกาะมารวมตัวกันในวันพุธที่โตเกียวเพื่อเข้าร่วมการประชุมสองวันเพื่อหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางทะเลและมาตรการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าเป็นการประชุมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
การประชุมสุดยอดด้านมหาสมุทรของประเทศหมู่เกาะครั้งแรก ซึ่งจัดโดยมูลนิธินิปปอน ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รวบรวมผู้นำรัฐและเจ้าหน้าที่อื่นๆ จากประเทศต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงทะเลแคริบเบียน
“เราต้องการสนับสนุนประเทศและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความร่วมมือกับทุกท่านที่มีความปรารถนาเดียวกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายมหาสมุทรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม” นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น กล่าวในพิธีเปิด
ประธานาธิบดีซูรานเจล วิปส์ แห่งปาเลา ซึ่งเป็นประธานร่วมในการจัดงาน เน้นย้ำว่าประเทศหมู่เกาะต้องการ “เงินทุนที่เข้าถึงเรา เทคโนโลยีที่ใช้ได้ในบริบทของเรา และเจตจำนงทางการเมืองที่สอดคล้องกับพันธสัญญา” พร้อมเรียกร้องให้มีแผนปฏิบัติการ “ที่จะนำมาซึ่งความปรองดองและความหวังแก่คนรุ่นหลัง”
โดยรวมแล้ว มี 35 ประเทศเข้าร่วมการประชุม รวมถึงออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร คิวบา ฟิจิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ผู้เข้าร่วมแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นของภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้ที่กำลังประสบปัญหาขยะในทะเลเน้นย้ำถึงความจำเป็นของสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติก ในขณะที่บางประเทศแย้งว่าประเทศต่างๆ ควรทำความเข้าใจทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ำโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น และใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
คาดว่าจะมีการออกเอกสารสรุปในวันปิดการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดี เพื่อใช้ในการหารือในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติที่จะจัดขึ้นที่ประเทศตุรกีในเดือนพฤศจิกายน