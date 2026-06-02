นายกฯ ญี่ปุ่น โทรคุยผู้นำอิหร่าน เรียกร้องเปิดเสรีเรือช่องแคบฮอร์มุซ

นายกฯ ญี่ปุ่นต่อสายตรงผู้นำอิหร่าน เรียกร้องเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรี หลังวิกฤตปิดล้อมกระทบเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
โตเกียว (2 มิ.ย.) - นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เธอเรียกร้องให้เรือเดินทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ปิดเกือบสนิทได้อย่างเสรีและปลอดภัย ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียน แห่งอิหร่าน
“เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าการผ่านของเรือญี่ปุ่นจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้น” เปเซชเกียนกล่าวกับเธอ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากโตเกียวในการจัดหาสินค้าจำเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยา โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินของอิหร่านในญี่ปุ่น ตามรายงานของสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลญี่ปุ่น
ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพเหนือสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน นายกรัฐมนตรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เธอยังแสดง "ความหวังอย่างยิ่ง" ว่าฝ่ายอิหร่าน "จะแสดงความยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วที่สุด"
ทาคาอิจิและเปเซชเกียนได้สนทนาทางโทรศัพท์กันเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยเตหะรานเป็นฝ่ายเรียกร้องการเจรจา
ทาคาอิจิกล่าวว่าประธานาธิบดีอิหร่านได้รายงานเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐฯ และแนวโน้มในอนาคต
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเธอและเปเซชเกียนตกลงที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้ง แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯ แต่ญี่ปุ่นก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมาโดยตลอด
เกี่ยวกับการปิดช่องแคบอย่างมีประสิทธิภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ทาคาอิจิเรียกร้องให้ "มีการเปิดทางให้เรือของทุกประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด"
หลายประเทศในเอเชียที่ขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงญี่ปุ่น กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ เนื่องจากต้องพึ่งพาตะวันออกกลางในการนำเข้า ซึ่งเป็นจุดคอขวดด้านพลังงานที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม เรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นบางลำได้ผ่านช่องแคบนี้แล้ว รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งของบริษัทกลั่นน้ำมันรายใหญ่ Idemitsu Kosan Co. ซึ่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นเรือลำแรกที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น
รายงานจากสื่อสหรัฐฯ และอิหร่านระบุว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามแก้ไขบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน แม้ว่าแหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐฯ จะระบุว่าผู้เจรจาได้ตกลงกันในเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ทาคาอิจิกล่าวว่าเธอได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีร็อบ เจ็ตเทน ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์กับเปเซชเกียน
เธอกล่าวว่าทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะในเดือนนี้ และยืนยันว่าจะ "ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด"