วิกฤตประชากรญี่ปุ่น ลดลงครั้งประวัติศาสตร์ เหลือเพียง 123 ล้านคน

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตประชากรครั้งประวัติศาสตร์ ยอดลดลงมากที่สุดกว่า 3.1 ล้านคน เหลือเพียง 123 ล้านคน ตอกย้ำความท้าทายของสังคมสูงวัยที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข สวนทางกับโตเกียวที่ประชากรยังคงเพิ่มขึ้น
โตเกียว (29 พ.ค.) - ผลสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าประชากรญี่ปุ่น รวมทั้งชาวต่างชาติ ลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 3.1 ล้านคน หรือ 2.5 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2020 เหลือ 123,049,524 คน ในปีที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งจัดทำขึ้นทุกห้าปีนับตั้งแต่ปี 1920 แสดงให้เห็นว่าประชากรทั้งหมดลดลงเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน และ 30.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรกระจุกตัวอยู่ในเขตมหานครโตเกียว ณ วันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารระบุว่า การลดลงของประชากรเกิดจากจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและการลดลงตามธรรมชาติที่กว้างขึ้น ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนผู้เกิด
เนื่องจากคาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป รัฐบาลจึงถูกกดดันให้กำหนดนโยบายเพื่อรักษาชุมชนในภูมิภาคและเศรษฐกิจ
มินารุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวว่า "ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าการลดลงของประชากรนั้นกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง" พร้อมให้คำมั่นว่าจะ "ส่งเสริมมาตรการต่างๆ อย่างครอบคลุม" เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของประชากร
คิฮาระ โฆษกรัฐบาลระดับสูง ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการกระจายตัวของประชากรและธุรกิจไปยังพื้นที่ภูมิภาคเพื่อ "แก้ไขปัญหาการกระจุกตัวมากเกินไปในโตเกียว"
ในส่วนของจังหวัด ประชากรของโตเกียวและโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในขณะที่อีก 45 จังหวัดของประเทศ รวมถึงชิบะ ไซตามะ และคานากาวะ ในเขตมหานครรอบเมืองหลวง มีจำนวนประชากรลดลง
กระทรวงฯ ยังระบุด้วยว่า จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนั้นคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 3.21 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดที่ประมาณ 2.75 ล้านคน จากตัวเลขที่ได้รับการยืนยันแล้วในการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020
จากการประมาณการประชากรของสหประชาชาติสำหรับปี 2025 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และคิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกทั้งหมด
ในบรรดาประเทศที่มีประชากรมากที่สุด 20 อันดับแรก ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย และไทย มีจำนวนประชากรลดลงระหว่างปี 2020 ถึง 2025 โดยญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรลดลงมากที่สุด