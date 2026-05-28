จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงยกย่องความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ในงานเลี้ยงรับรองประธานาธิบดีมาร์กอส

จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงยกย่องความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับฟิลิปปินส์ในงานเลี้ยงรับรองประธานาธิบดีมาร์กอส ตอกย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้นในวาระครบ 70 ปี และทรงหวังให้ความร่วมมือระหว่างสองชาติเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โตเกียว (28 พ.ค.) - จักรพรรดินารุฮิโตะทรงยกย่องความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ และทรงแสดงความหวังว่าความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในพระราชดำรัสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในงานเลี้ยงรับรองประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ และภรรยา ลูอิส อราเนตา-มาร์กอส
การเยือนอย่างเป็นทางการสี่วันของมาร์กอสจนถึงวันศุกร์ตรงกับปีครบรอบ 70 ปีของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต และเกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นพยายามกระชับความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในงานเลี้ยงที่พระราชวังอิมพีเรียล จักรพรรดิทรงกล่าวถึงการยึดครองฟิลิปปินส์ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า "ประวัติศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังสงครามไม่ได้ปราศจากความซับซ้อน"
พระองค์ทรงกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต โดยตรัสว่า "ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทของบุคคลจำนวนมาก และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันของเราจะเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป"
งานเลี้ยงนี้นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระโอรสวัย 19 ปีของมกุฎราชกุมารฟุมิฮิโตะและมกุฎราชกุมารีคิโกะ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวหลังจากพระราชพิธีบรรลุนิติภาวะเมื่อปีที่แล้ว
นอกจากนี้ จักรพรรดิยังทรงแสดง "ความขอบพระทัยอย่างสุดซึ้ง" สำหรับการบริจาคและความช่วยเหลือจากฟิลิปปินส์ ซึ่งพระองค์ทรงอธิบายว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของญี่ปุ่นที่เชื่อมต่อกันทางทะเล ในช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และแผ่นดินไหวในปี 2567 ที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรโนโตะ
เขากล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มเกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้ว
มาร์กอส กล่าวอวยพรให้กับ "มิตรภาพอันยั่งยืน" ของทั้งสองประเทศ ซึ่งเขาหวังว่าจะ "เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต"
เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ผู้เป็นรัชทายาทลำดับที่สอง ทรงถือเครื่องดื่มเพื่อร่วมอวยพร
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน มีพิธีต้อนรับประธานาธิบดีและภริยา ณ สวนตะวันออกของพระราชวัง โดยมีมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารี รวมถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เข้าร่วมด้วย
ในพิธี มีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศ และมาร์กอสได้รับการแสดงความเคารพจากหน่วยพิธีการของกองกำลังป้องกันตนเอง
จากนั้น ประธานาธิบดีและภริยา ได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิและจักรพรรดินี เป็นเวลาประมาณ 20 นาทีในห้องรับรองทาเคะโนะมาของพระราชวัง
ตามรายงานของสำนักพระราชวัง มาร์กอสกล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีพัฒนาไปอย่างโดดเด่นในหลายด้าน โดยมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากทำงานในญี่ปุ่นในฐานะพยาบาลและในสาขาอาชีพอื่นๆ
สำนักพระราชวังกล่าวว่าจักรพรรดิได้ตอบรับโดยแสดงความขอบพระทัยกับการมีส่วนร่วมที่สำคัญของพวกเขาที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น
ก่อนการเยือนของมาร์กอส อาคันตุกะของรัฐล่าสุดที่มาเยือนญี่ปุ่นคือประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา แห่งบราซิลและภริยาในเดือนมีนาคม 2025