รัฐสภาญี่ปุ่นไฟเขียวกฎหมายใหม่ รวมศูนย์อำนาจข่าวกรองไว้ที่นายกฯ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์หนัก หวั่นกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
โตเกียว (27 พ.ค.) - รัฐสภาญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อจัดตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติใหม่ เพื่อรวมศูนย์การรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในแผนการเพิ่มขีดความสามารถที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพของพลเมือง
การจัดตั้งสภานี้เป็นเป้าหมายสำคัญในวาระการปกครองของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้ซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงที่เข้มงวด และได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านข่าวกรองและการต่อต้านการจารกรรม เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่รัฐบาลของเธอเรียกว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านบางพรรคในสภาสูง ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลขาดเสียงข้างมาก ถือเป็นก้าวสำคัญแรกในแผนการของรัฐบาลที่จะขยายโครงสร้างการต่อต้านการจารกรรมของญี่ปุ่นผ่านกฎหมายเพิ่มเติม
ทาคาอิจิกล่าวว่า ควรพิจารณาระบบการลงทะเบียนตัวแทนของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมล็อบบี้ และญี่ปุ่นจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศของตนเอง
กฎหมายใหม่นี้ขาดบทบัญญัติให้รัฐสภาตรวจสอบกิจกรรมข่าวกรอง ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลตามระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
สภาดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์และการแทรกแซงการเลือกตั้งผ่านข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และประกอบด้วยสมาชิกคณะรัฐมนตรีอีกเก้าคน รวมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
กฎหมายนี้จะรวมศูนย์หน่วยงานข่าวกรองที่กระจัดกระจาย โดยระบุว่าสำนักงานเลขาธิการของสภา ซึ่งก็คือสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ จะทำหน้าที่ประสานงานข่าวกรองที่รวบรวมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และองค์กรอื่นๆ อย่างครอบคลุม พร้อมอำนาจในการขอให้หน่วยงานเหล่านั้นแบ่งปันข้อมูล
รัฐบาลอาจจัดตั้งสภาและสำนักงานดังกล่าวได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม และจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการจารกรรม คาดว่าจะกำหนดนโยบายโดยมีเป้าหมายที่จะเสนอร่างกฎหมายในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในปี 2027
ตัวอย่างเช่น การควบคุมการล็อบบี้ในนามของอำนาจต่างชาติที่มีอยู่แล้วในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กำหนดให้ผู้กระทำการดังกล่าว รวมถึงพลเมืองของตนเอง ต้องเปิดเผยกิจกรรมและแหล่งเงินทุน การไม่รายงานอาจส่งผลให้ถูกปรับหรือจำคุก
การสนับสนุนร่างกฎหมายในสภาสูงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มาจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน โคเมโตะ และซันเซโตะ
ฟุมิทาเกะ ฟูจิตะ หัวหน้าพรรคร่วม JIP กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็น "กฎหมายฉบับแรกและสำคัญที่สุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานข่าวกรอง" ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรัฐบาลที่บรรลุเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
พรรคการเมืองที่คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ในวุฒิสภาเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและกิจกรรมข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ในทางการเมืองนั้น รวมถึงพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น (CDPJ) ซึ่งมีจุดยืนแตกต่างจากพันธมิตรอย่างพรรคปฏิรูปสายกลาง (Centrist Reform Alliance) ที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ในสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวุฒิสภา มาโกโตะ โอนิกิ สมาชิกสภาจากพรรค CDPJ กล่าวว่า "หากหน่วยงานข่าวกรองไม่สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมและปล่อยให้ดำเนินไปโดยไม่มีการตรวจสอบ พวกเขามีความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรม"
เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพของพลเมือง ทาคาอิจิกล่าวต่อคณะกรรมการสภาสูงเมื่อวันอังคารว่า รัฐบาลมีแผนที่จะร่างกรอบนโยบายระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับกิจกรรมด้านข่าวกรอง โดยเสริมว่าเธอตั้งใจที่จะ "หารือเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็น"