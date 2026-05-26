ญี่ปุ่นเตรียมส่งออกเรือรบสเตลท์ ให้นิวซีแลนด์

ญี่ปุ่นเดินเกมใหญ่ เล็งส่งออกเรือรบสเตลธ์โมกามิให้นิวซีแลนด์ พร้อมผนึกกำลังออสเตรเลียในการเจรจาด้านกลาโหมไตรภาคี เพื่อเสริมความมั่นคงและคานอำนาจในอินโดแปซิฟิก
โตเกียว (26 พ.ค.) - ญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกเรือฟริเกตชั้นโมกามิขั้นสูงไปยังนิวซีแลนด์ และประเด็นนี้จะถูกหารือเมื่อหัวหน้าฝ่ายกลาโหมของทั้งสองประเทศและออสเตรเลียพบกันในปลายเดือนพฤษภาคม แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันจันทร์
การส่งออกเรือรบป้องกันประเทศของญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติในการพรางตัวจากการตรวจจับสูงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังของญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ท่ามกลางการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของจีน เนื่องจากโตเกียวและแคนเบอร์ราได้ตัดสินใจที่จะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยใช้แบบเรือชั้นโมกามิเป็นพื้นฐาน
แหล่งข่าวระบุว่า ในการประชุมไตรภาคีครั้งแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ คาดว่าจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ คริส เพ็งค์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ริชาร์ด มาร์ลส์ ในระหว่างการประชุมด้านความมั่นคง "แชงกรีลา ไดอะล็อก" ที่จะเปิดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่สิงคโปร์
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในฐานะพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
แหล่งข่าวกล่าวว่า ในระหว่างการประชุมด้านกลาโหมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รัฐมนตรีทั้งสามคาดว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาร่วมระหว่างญี่ปุ่นและออสเตรเลีย และแสวงหาความร่วมมือด้านกลาโหมในวงกว้างขึ้น
ในส่วนของญี่ปุ่นและออสเตรเลีย กำลังพยายามช่วยเหลือนิวซีแลนด์ในการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เนื่องจากเรือฟริเกต Type 31 ของอังกฤษก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกับเรือชั้นโมกามิ
เรือฟริเกตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ ซึ่งปฏิบัติการโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น มีคุณสมบัติการพรางตัวขั้นสูง รวมถึงระบบเรดาร์และโซนาร์ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังติดตั้งความสามารถในการกวาดล้างทุ่นระเบิด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ของเรือกวาดทุ่นระเบิด
ญี่ปุ่นได้แก้ไขแนวทางการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศในเดือนเมษายน เพื่ออนุญาตให้ส่งออกอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่พัฒนาร่วมกัน รวมถึงอาวุธร้ายแรง ไปยังประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงการถ่ายโอนอุปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับโตเกียวแล้ว
แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะทำข้อตกลงดังกล่าวกับนิวซีแลนด์
โตเกียวและแคนเบอร์รากล่าวในเดือนเมษายนว่า พวกเขาได้สรุปสัญญาการพัฒนาร่วมกันสำหรับเรือฟริเกต โดยวางแผนไว้ 11 ลำ และสามลำแรกจะสร้างในญี่ปุ่น คาดว่าจะส่งมอบลำแรกในเดือนธันวาคม 2029