สี จิ้นผิง ประณามนายกญี่ปุ่นต่อหน้าทรัมป์ เรื่องปลุกลัทธิทหาร

วงประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีนระอุ สี จิ้นผิง ประณามนายกญี่ปุ่นมีแนวคิดทางการทหารต่อหน้าทรัมป์ ซึ่งสวนกลับด้วยการโทรศัพท์ยืนยันความเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นทันทีหลังการประชุม
โตเกียว (25 พ.ค.) - แหล่งข่าวทางการทูตระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนประณามนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นระหว่างการประชุมสุดยอดสองวันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ เมื่อต้นเดือนนี้ โดยวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของเธอในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นว่าเป็นแนวคิดทางการทหารแบบใหม่
สี จิ้นผิงและทรัมป์พบกันครั้งแรกในปักกิ่งระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม นับตั้งแต่ทาคาอิจิเสนอในรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าญี่ปุ่นอาจส่งกองกำลังป้องกันประเทศหากเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับไต้หวัน เกาะที่ปกครองตนเองซึ่งปักกิ่งอ้างสิทธิ์ ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตตึงเครียดมานานแล้วจากการรุกรานในช่วงสงครามของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า ทรัมป์ตอบโต้สี จิ้นผิง ด้วยการยกย่องทาคาอิจิ โดยโทรศัพท์หาเธอจากเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากการประชุมสุดยอด เพื่อยืนยันถึงพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
ทาคาอิจิกล่าวเปิดเผยเรื่องนึ้กับผู้สื่อข่าวหลังจากการพูดคุยกับทรัมป์ว่า เธอได้รับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการพบปะระหว่างเขากับสี จิ้นผิง แต่ไม่ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมแก่นักข่าวเกี่ยวกับการสนทนาของพวกเขา
ทาคาอิจิเดินทางเยือนวอชิงตันในเดือนมีนาคม ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง โดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ในขณะที่อิทธิพลของจีนกำลังเติบโตขึ้น
คาดว่าทรัมป์และสี จิ้นผิง จะมีการประชุมกันอีก 3 ครั้งภายในปีนี้ รวมถึงการเยือนวอชิงตันของสี จิ้นผิง ในเดือนกันยายน ตลอดจนการประชุมนอกรอบของเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC)