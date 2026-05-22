OpenAI มอบ AI ความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงให้ญี่ปุ่น

OpenAI มอบ AI รุ่นใหม่เสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ให้รัฐบาลญี่ปุ่น รับมือภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
โตเกียว (22 พ.ค.) - OpenAI บริษัทพัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT จากสหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จะมอบโมเดล AI ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทบางแห่ง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ AI หลังจากที่บริษัทสตาร์ทอัพ Anthropic จากสหรัฐอเมริกาเพิ่งเปิดตัวโมเดล Claude Mythos ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความสามารถสูงในการค้นหาข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และอาจถูกนำไปใช้โจมตีสถาบันการเงินและองค์กรอื่นๆ
พอล นาคาโซเนะ สมาชิกคณะกรรมการของ OpenAI กล่าวในการแถลงข่าวว่า เขาได้หารือเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่น และพวกเขาสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
โมเดล GPT-5.5-Cyber รุ่นล่าสุดได้เปิดตัวใน "การทดลองใช้งานแบบจำกัด" เมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ "รักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะทางที่ช่วยปกป้องระบบนิเวศในวงกว้าง"
ก่อหน้านี้ เมื่อปี 2024 OpenAI ได้ประกาศเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในโตเกียวเพื่อผลักดันการขยายตลาดสู่เอเชีย
สำนักงานแห่งใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น ธุรกิจในท้องถิ่น และสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือ AI ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของญี่ปุ่น
โตเกียวได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งแรกของ OpenAI ในเอเชีย เนื่องจากเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก มีวัฒนธรรมที่มุ่งมั่นในการบริการ และมีชุมชนที่สร้างสรรค์นวัตกรรม