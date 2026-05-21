ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันตะวันออกกลางลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตพลังงาน! นำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางดิ่งเหวต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ลดลงกว่า 67% จากผลพวงความขัดแย้งในภูมิภาค บีบให้ต้องเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่จากทั่วโลกเพื่อความมั่นคง
โตเกียว (21 พ.ค.) - ข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า การนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงกว่า 67 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเดือนเดียวเท่าที่เคยมีมา เน้นย้ำถึงการหยุดชะงักของอุปทานอย่างรุนแรงที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเข้มงวด
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาภูมิภาคนี้ในการซื้อน้ำมันมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นำเข้าน้ำมัน 3.84 ล้านกิโลลิตรในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นปริมาณต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี 1979 ตามข้อมูลสถิติการค้าเบื้องต้นของกระทรวงการคลัง
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุล 3.019 แสนล้านเยน (1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนเมษายน เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในส่วนอื่นๆ ของเอเชีย
การส่งออกเพิ่มขึ้น 14.8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10.51 ล้านล้านเยนในเดือนนั้น ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 9.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10.21 ล้านล้านเยน โดยได้รับแรงหนุนจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้น
นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ญี่ปุ่นได้เร่งความพยายามในการจัดหาเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น รวมถึงสหรัฐอเมริกา
มูลค่าการนำเข้าน้ำมันของญี่ปุ่นจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 118.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ในขณะที่การส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้น การส่งออกไปยังตะวันออกกลางลดลง 55.5 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 1.394 แสนล้านเยน ซึ่งการลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ลดลงถึง 90.4 เปอร์เซ็นต์