ญี่ปุ่นแก้เกมท่องเที่ยวล้นเมือง กระจายภูมิภาคสู่เป้าหมาย 60 ล้านคน

เป้าหมายของญี่ปุ่นในปี 2030 ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60 ล้านคน ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ว่าจะมองนักท่องเที่ยวขาเข้าเป็นคลื่นทำลายล้างที่บั่นทอนชีวิตประจำวันในชุมชนท้องถิ่นหรือไม่
โตเกียว (19.พ.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติแผนพื้นฐานฉบับที่ 5 ในเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่เน้นการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 60 ล้านคนในปี 2030 ซึ่งมากกว่าปี 2025 ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ อันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ยากภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน หากไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนพื้นที่ภูมิภาคมากขึ้นด้วย
นักท่องเที่ยว 60 ล้านคน คิดเป็นจำนวนประมาณ 160,000 คนต่อวัน หากสมมติว่านักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยประมาณ 10 วัน ตามแนวโน้มล่าสุด จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.6 ล้านคนอยู่ในญี่ปุ่นในแต่ละวัน
ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนชาวต่างชาติ 4.13 ล้านคนที่บันทึกไว้เมื่อสิ้นปี 2025 และประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรญี่ปุ่นประมาณ 120 ล้านคน
การกล่าวโทษ "การท่องเที่ยวเกินขนาด" ว่าเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้นมากเกินไป เช่นเดียวกับการควบคุมฝูงชนในงานเทศกาลดอกไม้ไฟ
โทชิยะ มิยาซากิ นักวิจัยอาวุโสของสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่า การรบกวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถจัดการได้ด้วยมาตรการที่สงบและเป็นรูปธรรม
นักท่องเที่ยว 60 ล้านคนยังหมายถึงผู้คนประมาณ 320,000 คนที่เข้าและออกจากประเทศผ่านสนามบินทุกวัน นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้จำนวนชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศในปี 2030 สูงกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 20.08 ล้านคน
ปัจจุบันญี่ปุ่นพึ่งพาอย่างมากกับสนามบินฮาเนดะและนาริตะในโตเกียว และสนามบินนานาชาติคันไซในจังหวัดโอซาก้า แต่ความล่าช้าในการสร้างรันเวย์ที่สามที่นาริตะและความจำเป็นในการขยายขีดความสามารถ เช่น บุคลากรสนามบิน หมายความว่าเที่ยวบินเพิ่มเติมในเขตเมืองหลวงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนักในระยะสั้น ทำให้เป้าหมายปี 2030 เป็นไปได้ยากภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาข้อมูลการเข้าพักในปี 2025 แยกตามจังหวัด โดยใช้จำนวนคืนพักทั้งหมดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โตเกียวคิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ตามมาด้วยจังหวัดโอซาก้า 14 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเกียวโต 11 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฮอกไกโด 7 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดโอกินาวา 5 เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดฟุกุโอกะ 4 เปอร์เซ็นต์
หลายจังหวัดนอกเหนือจากสามมหานครหลักมีอัตราการเข้าพักห้องพักต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีที่พักเหลือเฟือ การบรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยว 60 ล้านคนจะขึ้นอยู่กับว่าญี่ปุ่นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ไปเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ได้มากขึ้นหรือไม่
การดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านสนามบินในภูมิภาคต่างๆ จำเป็นต้องมีการขยายเส้นทางระหว่างประเทศอย่างมาก รวมถึงสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินจากจีนและที่อื่นๆ อยู่แล้ว
เนื่องจากสนามบินแต่ละแห่งมีข้อจำกัดด้านตลาดขนาดเล็กเมื่อทำการตลาดเพื่อดึงดูดบริการระหว่างประเทศ จึงเป็นไปได้มากกว่าที่จะกำหนดให้สนามบินหลักสำหรับแต่ละกลุ่มภูมิภาค และเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในพื้นที่นั้นๆ
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคคือแต่ละพื้นที่นั้นเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจสำหรับการเยี่ยมชมและเข้าพักอย่างแท้จริงหรือไม่
โทชิยะ มิยาซากิ นักวิจัยอาวุโสของสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ แสดงความเห็นเน้นย้ำถึงโครงการริเริ่มใหม่ที่เชื่อมโยงกับงบประมาณปีงบประมาณ 2026 ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.4 แสนล้านเยน (881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 2.4 เท่า
ภายใต้แนวทางนี้ องค์กรบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 10 แห่ง เช่น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ จะได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้า องค์กรเหล่านี้จะรวมผู้ประกอบการรถไฟท้องถิ่น ธนาคาร และเทศบาลเข้าด้วยกันในรูปแบบ "จัดการในระดับท้องถิ่น" ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ของภูมิภาค
นักท่องเที่ยวขาเข้าไม่ใช่คลื่นทำลายล้างที่บั่นทอนชีวิตประจำวันในชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการปรับปรุงการเข้าถึง จะทำให้ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ส่งเสริมเป้าหมายของญี่ปุ่นในการเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง