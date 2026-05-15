ทรัมป์ต่อสายตรงนายกญี่ปุ่น เผยหมดเปลือกคุยอะไรกับจีน

ทรัมป์ต่อสายตรงถึงนายกฯ ญี่ปุ่นทันทีหลังเยือนปักกิ่ง เล่าหมดทุกประเด็นที่หารือกับผู้นำจีน พร้อมยืนยันความเป็นพันธมิตรที่แน่วแน่ในการเผชิญความท้าทายร่วมกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
โตเกียว (15 พ.ค.) - นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้รายงานรายละเอียดการประชุมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่กรุงปักกิ่ง ให้กับเธอทางโทรศัพท์อย่างละเอียด
นางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากพูดคุยกับทรัมป์ ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนจีนเป็นเวลาสามวัน ว่า เธอรู้สึก "ซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง" ที่ทรัมป์ได้หยิบยกเรื่องญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐฯ ขึ้นมาหารือระหว่างการประชุมกับสี จิ้นผิง แม้ว่าเธอจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
นางทาคาอิจิกล่าวว่า ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจีน" ในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงและเศรษฐกิจ และตกลงที่จะสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในการจัดการกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
“ดิฉันได้ยืนยันถึงพันธมิตรที่แน่วแน่ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีทรัมป์” ทาคาอิจิกล่าวที่สำนักงานของเธอ
ทรัมป์กล่าวว่าเขาและสี จิ้นผิง ได้ทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการโดยไม่ได้อธิบายรายละเอียด และพวกเขามีความรู้สึก “คล้ายกันมาก” เกี่ยวกับความจำเป็นในการยุติสงครามในอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ทาคาอิจิและทรัมป์พบกันครั้งล่าสุดที่วอชิงตันในเดือนมีนาคม ซึ่งพวกเขา “คัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการใช้กำลังหรือการบีบบังคับ” ตามที่ทำเนียบขาวระบุ ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนอย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่ทาคาอิจิ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านมุมมองด้านความมั่นคงที่แข็งกร้าว ได้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนด้วยคำกล่าวในรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า สถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวันอาจเป็น “สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด” ของญี่ปุ่น ซึ่งอาจกระตุ้นให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นตอบโต้เพื่อสนับสนุนสหรัฐฯ