เรือน้ำมันญี่ปุ่นลำที่ 2 ผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จ จับตาสถานการณ์ราคาน้ำมัน

ญี่ปุ่นโล่งอก เรือบรรทุกน้ำมันดิบลำที่สองผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังรัฐบาลยืนยันใช้ความพยายามทางการทูตเจรจาโดยตรงกับอิหร่าน สร้างความหวังด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
โตเกียว (14 พ.ค.) - เรือบรรทุกน้ำมันดิบของกลุ่มบริษัท Eneos Holdings Inc. (เอเนออส) ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซและมุ่งหน้าไปยังญี่ปุ่น นับเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่มุ่งหน้าไปยังญี่ปุ่นลำที่สองที่ออกจากอ่าวเปอร์เซีย นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ตามข้อมูลจากบริษัทและรัฐบาลญี่ปุ่น
นายโทโมฮิเดะ มิยาตะ ประธานบริษัท Eneos กล่าวในการแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทว่า เรือ Eneos Endeavor ซึ่งเป็นของบริษัทในเครือ Eneos Ocean Corp. ได้ออกจากเส้นทางเดินเรือสำคัญและเดินทางต่อไปยังญี่ปุ่นแล้ว
รัฐมนตรีต่างประเทศ โทชิมิตสึ โมเตกิ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวที่จัดขึ้นอย่างเร่งด่วนว่า "ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ให้กับอิหร่านสำหรับการผ่านช่องแคบ" ของเรือลำดังกล่าว ซึ่งมีลูกเรือชาวญี่ปุ่น 4 คนอยู่บนเรือ
โมเตกิกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ "ร้องขอไปยังอิหร่านโดยตรงในทุกโอกาส" เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องแคบ พร้อมเสริมว่ายังมีเรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอีก 39 ลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย
"เราจะยังคงใช้ความพยายามทางการทูตและการประสานงานทุกวิถีทางเพื่อให้เรือทุกลำ รวมถึงเรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น สามารถผ่านช่องแคบได้โดยเร็วที่สุด" เขากล่าว
มิยาตะ จากบริษัท Eneos กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรือสามารถผ่านช่องแคบได้อย่างปลอดภัย" แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเวลาที่ผ่านช่องแคบหรือรายละเอียดอื่นๆ เขากล่าวเสริมว่า เรือบรรทุกน้ำมันคาดว่าจะเดินทางถึงญี่ปุ่นระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน
จากข้อมูลของเว็บไซต์ติดตามเรือ Marine Traffic และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เรือบรรทุกน้ำมันที่จดทะเบียนในปานามาลำนี้ ออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนหน้านี้เรือลำดังกล่าวจอดอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย โดยมีท่าเรือคิอิเระในจังหวัดคาโกชิมะเป็นจุดหมายปลายทาง
เมื่อเดือนที่แล้ว เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัทอิเดมิตสึ โคซันของญี่ปุ่น ได้แล่นผ่านช่องแคบนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลร่วมกันโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ญี่ปุ่นพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทาน
ในวันเดียวกันนั้นเอง บริษัทกล่าวว่าคาดว่ากำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 เท่าจากปีก่อนหน้าเป็น 4.15 แสนล้านเยน (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากคาดว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น
บริษัทคาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น 30.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 6.10 แสนล้านเยน จากยอดขาย 12.85 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 9.2 เปอร์เซ็นต์
บริษัท Eneos กล่าวว่าการคาดการณ์ของบริษัทนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อการจัดหา การผลิต และการขายน้ำมันดิบ จะจำกัดอยู่เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
ขณะเดียวกัน Eneos กล่าวว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันดิบของบริษัท และบริษัทกำลังร่วมมือกับรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้า รวมถึงแหล่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและเอเชียกลาง และกำลังพิจารณาการจัดซื้อที่หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ