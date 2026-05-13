ยุติพิพาท พระถูกขโมย! วัดญี่ปุ่น อนุญาตให้วัดเกาหลีใต้ประดิษฐานองค์จำลอง

ปิดฉากข้อพิพาทข้ามชาติ วัดเกาหลีใต้เตรียมประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองสามมิติ หลังศาลสั่งคืนองค์จริงที่ถูกขโมยแก่วัดญี่ปุ่น สะท้อนความร่วมมือทางวัฒนธรรมยุคใหม่
โซล (13 พ.ค.) - วัดบุซอกซาในเกาหลีใต้ที่ส่งมอบพระพุทธรูปอายุ 14 ศตวรรษคืนให้กับวัดในญี่ปุ่นหลังถูกขโมยไปเมื่อปีที่แล้ว จะนำพระพุทธรูปจำลองที่สร้างจากข้อมูลสามมิติไปประดิษฐานแทน
วัดบุซอกซาในเมืองเซโอซานทางตะวันตกของเกาหลีใต้ ผู้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของพระพุทธรูปดังกล่าว ซึ่งถูกขโมยจากวัดในจังหวัดนางาซากิ โดยโจรชาวเกาหลีใต้ในปี 2012 พ
วัดบุซอกซากล่าวว่า พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นในเกาหลีใต้ แต่ศาลฎีกาของประเทศได้ตัดสินในปี 2023 ว่าพระพุทธรูปนี้เป็นของวัดในญี่ปุ่น
พระพุทธรูปจึงถูกส่งคืนให้กับวัดคันโนนจิบนเกาะสึชิมะของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม วัดคันโนนจิตกลงที่จะให้ข้อมูลสามมิติของพระพุทธรูปแก่วัดบุซอกซาเพื่อให้สามารถสร้างพระพุทธรูปจำลองได้
แหล่งข่าวระบุว่า วัดบุซอกซาจะจัดพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองที่เสร็จสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ และได้เชิญผู้เข้าร่วมชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมงานด้วย