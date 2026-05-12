ผลพวงสงคราม คาลบี้เปลี่ยนซองมันฝรั่งทอดกรอบเป็นสีขาวดำ

สงครามตะวันออกกลางสะเทือนถึงถุงขนม Calbee ในญี่ปุ่นประกาศใช้ซองมันฝรั่งทอดขาวดำ หลังวิกฤตขนส่งน้ำมันทำหมึกพิมพ์ขาดแคลนหนัก กระทบผู้บริโภคปลายพฤษภาคมนี้
บริษัท Calbee เตรียมจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์ขาวดำ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแนฟทา
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขัดขวางการขนส่ง น้ำมันดิบ ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันแนฟทาอย่างรุนแรง บริษัทต่างๆ ต้องหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบขาวดำที่เรียบง่ายกว่า
การขาดแคลนนี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตปิโตรเคมีที่จำเป็น ทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์สูงขึ้น
แม้รัฐบาลจะให้คำมั่นและเพิ่มการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกแล้วก็ตาม อุตสาหกรรมต่างๆ ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานอยู่ดี
โตเกียว (12 พ.ค.) - บริษัท Calbee Inc. ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบชั้นนำของญี่ปุ่น จะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบบางชนิดในบรรจุภัณฑ์ขาวดำ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแนฟทาซึ่งเป็นตัวทำละลายในหมึกพิมพ์ อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
แหล่งข่าวกล่าวว่า แนฟทาเป็นตัวทำละลายที่ใช้กันทั่วไปในหมึกพิมพ์ บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้แก่ผู้ค้าปลีกแล้ว
บรรจุภัณฑ์สองสีจะใช้กับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบรสเค็มอ่อน และคอนซอมม์พันช์ ซึ่งจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม
จากผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือนเมษายนโดยสมาคมที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้บริโภค พบว่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทประมาณ 100 แห่งที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาหากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันแนฟทายังคงดำเนินต่อไป