ผลสำรวจเผย ที่เที่ยวญี่ปุ่นยอดฮิตกระจุกตัวแค่ 7 จังหวัด เกียวโตนำโด่ง

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นบูมไม่ทั่วถึง! ผลสำรวจชี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวแค่ 7 จังหวัดชั้นนำอย่างเกียวโตและฮอกไกโด ทิ้งให้ 25 จังหวัดหลุดโผ 100 อันดับยอดฮิต ตอกย้ำปัญหา overtourism และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไข
โตเกียว (11 พ.ค.) - แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในเพียง 7 จังหวัด รวมถึงเกียวโตและฮอกไกโด จากทั้งหมด 47 จังหวัดของญี่ปุ่น
จากการสำรวจการเคลื่อนไหวของผู้คนในปี 2025 โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Unerry Inc. และสำนักข่าว Kyodo News พบว่า 25 จังหวัด รวมถึงบางจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ไม่มีสถานที่ใดติดอันดับ 100 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่กันไปที่จุดหมายปลายทางที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เช่น วัดเก่าแก่ในเกียวโต และรีสอร์ทสกีในฮอกไกโด
ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังประสบกับความเฟื่องฟูของการท่องเที่ยวขาเข้าท่ามกลางค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ผลลัพธ์นี้เน้นย้ำว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจายตัวไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาค และมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการท่องเที่ยวมากเกินไปในพื้นที่ที่มีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และรบกวนชีวิตของคนในท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่จากสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นกล่าวว่า "การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังภูมิภาคต่างๆ เป็นภารกิจเร่งด่วน"
การสำรวจใช้ข้อมูลตำแหน่งจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประมาณ 25,000 เขตทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่รอบสนามบิน
สถานที่ยอดนิยม 100 อันดับแรกกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด เกียวโตมีจำนวนสถานที่ติดอันดับท็อป 100 มากที่สุดถึง 17 แห่ง ตามมาด้วยฮอกไกโด 16 แห่ง และคานากาวะ 11 แห่ง
ยามานาชิ โอซาก้า โอกินาวา และโตเกียว มีสถานที่ติดอันดับประมาณ 6-8 แห่งต่อจังหวัด
เมื่อพิจารณาตามสถานที่แล้ว พื้นที่รีสอร์ทสกีนิเซโกะในฮอกไกโดมาเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่พื้นที่รอบวัดคิโยมิซุ ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในเกียวโต อยู่ในอันดับที่ 12
สถานที่อื่นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ พื้นที่รีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนฮาโกเนะในคานากาวะ และทะเลสาบฟูจิทั้งห้าแห่ง ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาฟูจิ ยอดเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น
พื้นที่กินซันออนเซ็น รีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนในยามากาตะ เป็นเพียงจังหวัดเดียวในหกจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคโทโฮคุที่ติดอันดับท็อป 100 โดยอยู่ในอันดับที่สี่ รีสอร์ทแห่งนี้โด่งดังในโซเชียลมีเดียในฐานะสถานที่แสวงบุญสำหรับแฟนๆ มังงะและอนิเมะยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่อง ดาบพิฆาตอสูร (Demon Slayer)
เกาะนาโอชิมะในทะเลเซโตะ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นสถานที่เดียวจากภูมิภาคชิโกกุทางตะวันตกของญี่ปุ่นที่ติดอันดับ โดยอยู่อันดับที่ 13
ข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า โตเกียว รวมถึงจังหวัดโอซาก้า เกียวโต ฮอกไกโด และโอกินาวา มีสัดส่วนการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในที่พักรวมกันถึง 69.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025 ในขณะที่ 31 จังหวัดมีสัดส่วนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์
โตเกียวมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักในที่พักมากที่สุดในปี 2025 โดยมีจำนวน 59.59 ล้านคน จากจำนวนการเข้าพักทั้งหมดประมาณ 177.87 ล้านคน ตามตัวเลขเบื้องต้น
ในด้านการใช้จ่าย โตเกียวก็ครองอันดับหนึ่งเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายไปประมาณ 3.29 ล้านล้านเยน (2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่จังหวัดชิมาเนะอยู่อันดับสุดท้ายที่ 2.25 พันล้านเยน
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.68 ล้านคนในปี 2025 ตามข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น
รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 60 ล้านคน และรายจ่ายประจำปีเป็น 15 ล้านล้านเยนภายในปี 2030