บริษัทญี่ปุ่นกว่า 30% ใช้ AI ในการดำเนินงานแล้ว

วิกฤตแรงงานหนุน บริษัทญี่ปุ่นกว่า 1 ใน 3 นำ AI มาใช้ในธุรกิจแล้ว หวังเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ แต่ยังเผชิญความท้าทายใหญ่เรื่องความแม่นยำของข้อมูลและการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
โยมิอุริชุมบุน (8 พ.ค.) บริษัทญี่ปุ่นกว่า 30% ที่ได้รับการสำรวจโดยหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนและบริษัท Teikoku Databank Ltd. รายงานว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ในการดำเนินงานทางธุรกิจ หลายบริษัทกล่าวว่าพวกเขาใช้ AI สำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนเอกสารและการรวบรวมข้อมูล
เมื่อถามถึงข้อกังวลและความท้าทายเกี่ยวกับการใช้ AI แบบสร้างสรรค์ บริษัทที่ได้รับการสำรวจหลายแห่งกล่าวถึงความถูกต้องของข้อมูลและการขาดแคลนบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม โดยมีเป้าหมายที่บริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ทั่วประเทศจำนวน 23,349 แห่ง จากจำนวนผู้ที่ได้รับการติดต่อทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถาม 10,312 ราย คิดเป็นอัตราการตอบแบบสอบถาม 44.2%
ในจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10,312 รายนั้น 34.6% กล่าวว่าพวกเขาใช้ AI แบบสร้างสรรค์ “บ่อยมาก” หรือ “ใช้บ้าง” ในขณะที่ 14.2% กล่าวว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ใช้ แต่กำลังพิจารณาที่จะใช้ในอนาคต
เมื่อถามว่าพวกเขาใช้ AI แบบสร้างสรรค์เพื่ออะไร กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด — คิดเป็น 45.1% — กล่าวว่าใช้ในการเขียน สรุป หรือตรวจทานข้อความ ตามมาด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ 21.8% และการสร้างไอเดียเมื่อวางแผนที่ 11%
ในทางตรงกันข้าม 1.3% กล่าวว่าใช้ในการมอบหมายงานด้านการบริหาร เช่น การบัญชีและการคำนวณค่าใช้จ่าย และ 0.5% กล่าวว่าใช้ในการทำบริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ
เมื่อถามว่าพวกเขาเคยประสบกับผลกระทบเชิงลบหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ AI แบบสร้างสรรค์หรือไม่ บริษัทที่ระบุว่าเคยใช้ AI จำนวน 67.7% ตอบว่า “ไม่” โดยอนุญาตให้เลือกได้หลายคำตอบ
ในกลุ่มที่ตอบว่า “ใช่” กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด – คิดเป็น 18.8% – กล่าวว่าช่องว่างระหว่างพนักงานที่สามารถใช้ AI แบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานที่ไม่สามารถใช้ได้นั้นกว้างขึ้น ทั้งในแง่ของความสามารถและประสิทธิภาพ
ขณะที่ 4.5% กล่าวว่าความหลากหลาย หรือลายลักษณ์เฉพาะตัวในหมู่พนักงานลดลง เนื่องจากพวกเขาเริ่มส่งความคิดเห็นหรือรายงานที่คล้ายคลึงกัน และ 4% กล่าวว่าพนักงานต้องพึ่งพา AI แบบสร้างสรรค์ในการทำงาน ส่งผลให้แรงจูงใจ ทักษะ หรือความสามารถลดลง
เมื่อขอให้ระบุข้อกังวลหรือความท้าทายเกี่ยวกับการใช้ AI แบบสร้างสรรค์ไม่เกินสามข้อ 50.4% ระบุถึงความถูกต้องของข้อมูล ตามมาด้วยการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางและความรู้ความชำนาญที่ 41.3% และขอบเขตของงานที่เหมาะสมสำหรับ AI ที่ 40%
ณ ต้นปี 2026 การนำ AI มาใช้ในบริษัทญี่ปุ่นกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานผ่านระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น การเงิน การผลิต และบริการ แม้ว่าการนำไปใช้จะยังตามหลังสหรัฐอเมริกาและจีน (ประมาณ 27% เทียบกับ 69%-81%) แต่กว่า 30% ของบริษัทต่างๆ กำลังใช้ AI แบบสร้างสรรค์สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารและการสร้างไอเดีย
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักนี้มาจาก การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงและความต้องการประสิทธิภาพกำลังผลักดันให้บริษัทต่างๆ นำ AI มาใช้ โดย 93% ของผู้ใช้คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในการใช้งานในที่ทำงาน
อัตราการนำไปใช้และแนวโน้มในภาคบริการมีราว 33.5% โดย 18.7% ใช้งานเป็นประจำทุกวัน ตามข้อมูลของ GMO Research & AI อย่างไรก็ตาม ณ ปลายปี 2025 มีพนักงานเพียง 8.4% เท่านั้นที่รายงานว่าใช้ AI ในที่ทำงาน
สถาบันการเงิน 84% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน AI ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่ Robotic Process Automation (RPA) และ AI ตัวแทน
SoftBank กำลังสำรวจการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI "ผลิตในญี่ปุ่น" โดยร่วมมือกับ NVIDIA และ Foxconn เพื่อเป็นผู้ครองพื้นที่เทคโนโลยีหลักนี้
แต่อุปสรรคสำคัญสำหรับการขยายขนาด คือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล และวัฒนธรรมองค์กรที่ระมัดระวังซึ่งชอบการตัดสินใจโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากกว่าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ