สตูดิโอจิบลิ คว้ารางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เทียบเท่าโนเบลสเปน​

สตูดิโอจิบลิประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้ง คว้ารางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เทียบเท่ารางวัลโนเบลของสเปน ตอกย้ำความเป็นตำนานผู้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันที่ครองใจคนทั่วโลก
ปารีส 7 (พ.ค.) - บริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นญี่ปุ่น สตูดิโอจิบลิ ได้รับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ซึ่งถือเป็นรางวัลเทียบเท่าโนเบลของสเปน สาขาการสื่อสารและมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2569 ตามที่มูลนิธิประกาศ
"ผลงานของสตูดิโอจิบลิโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม แอนิเมชั่นที่ประณีต และการสำรวจประเด็นต่างๆ เช่น ความรักในธรรมชาติ ความอดทน และความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ" มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียสกล่าวเมื่อวันพุธ
พิธีมอบรางวัลมักจัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคมที่เมืองโอเบียโด ทางตอนเหนือของสเปน
มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยเจ้าชายแห่งอัสตูเรียสในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และได้มอบรางวัลมาตั้งแต่ปี 1981 โดยครอบคลุม 8 สาขา ได้แก่ ศิลปะ กีฬา การวิจัยทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฮารุกิ มูราคามิ กลายเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลสาขาวรรณกรรมในปี 2023
รางวัลอันทรงเกียรตินี้สำหรับสตูดิโอจิบลิ มาหลังจากที่สตูดิโอได้รับรางวัลปาล์มทองคำ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2024