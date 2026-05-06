เด็กญี่ปุ่นลดลง 45 ปีติด ทำสถิติต่ำสุดใหม่ เหลือเพียง 13.29 ล้านคน

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตประชากรเด็ก ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 เหลือเพียง 13.29 ล้านคน ทุบสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ชี้อนาคตชาติน่ากังวลแม้รัฐพยายามอัดฉีดมาตรการช่วยเหลือ
โตเกียว (5 พ.ค.) - จำนวนประชากรเด็กของญี่ปุ่นลดลงเหลือประมาณ 13.29 ล้านคน ณ วันที่ 1 เมษายน ลดลง 350,000 คนจากปีก่อนหน้า และเป็นสถิติต่ำสุดใหม่ รัฐบาลกล่าวเมื่อวันจันทร์
อัตราส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 10.8 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในปี 1950 ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารก่อนวันหยุดวันเด็กแห่งชาติในวันอังคาร
ตัวเลขดังกล่าว รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ได้รับการคำนวณโดยใช้ประมาณการประชากรที่อิงจากการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติที่จัดทำขึ้นทุก ๆ ห้าปี
แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง และกำหนดให้ช่วงเวลาจนถึงปี 2030 เป็น "โอกาสสุดท้ายที่จะพลิกสถานการณ์" แต่อัตราการเกิดก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 45 ปี แม้จะมีการดำเนินการต่างๆ เช่น การขยายการสนับสนุนทางการเงินสำหรับครัวเรือนที่มีบุตรก็ตาม
ข้อมูลระบุว่า แบ่งตามเพศ มีเด็กชาย 6.81 ล้านคน และเด็กหญิง 6.48 ล้านคน
แบ่งตามช่วงอายุ มีเด็กอายุ 12-14 ปี 3.09 ล้านคน ขณะที่เด็กอายุ 0-2 ปี 2.13 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดของเด็กที่ลดลง
จำนวนเด็กที่เกิดในญี่ปุ่นในปี 2025 รวมทั้งเด็กต่างชาติ มีจำนวนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 705,809 คน ลดลงเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
(ข้อมูลเผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น)
จำนวนประชากรเด็กของญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1982 หลังจากแตะระดับสูงสุดในปี 1954 ที่ 29.89 ล้านคน ขณะที่เกิดปรากฏการณ์เบบี้บูมครั้งที่สองระหว่างปี 1971 ถึง 1974
อัตราส่วนของเด็กต่อประชากรก็ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 52 ตั้งแต่ปี 1975
จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติที่ดำเนินการในหลายช่วงเวลา ญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของเด็กต่อประชากรต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในบรรดา 38 ประเทศที่มีประชากรอย่างน้อย 40 ล้านคน โดยเกาหลีใต้มีอัตราส่วนต่ำที่สุดที่ 10.2 เปอร์เซ็นต์