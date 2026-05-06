หุ่นยนต์ฮาโร่ จากกันดั้ม ตัวจริง เตรียมบินสู่สถานีอวกาศนานาชาติ

ไม่ใช่แค่อนิเมะ! สตาร์ทอัพญี่ปุ่นเตรียมส่ง "ฮาโร่" หุ่นยนต์มาสคอตจากกันดั้มตัวจริง บินลัดฟ้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติฤดูใบไม้ผลิหน้า เพื่อทดสอบการเคลื่อนที่และสื่อสารในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเป็นครั้งแรก
โตเกียว (6 พ.ค.) - บริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นวางแผนที่จะส่งหุ่นยนต์ทรงกลมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮาโร่จากอนิเมะคลาสสิกเรื่อง "โมบิลสูทกันดั้ม" ขึ้นสู่อวกาศภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
ฮาโร (Haro) เป็นหุ่นยนต์มาสคอตทรงกลมสีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์จากอนิเมะ Mobile Suit Gundam มีความสามารถในการพูดคุยและโต้ตอบด้วย AI
โครงการ "HELLO, HARO" นี้ริเริ่มโดยบริษัท Space Entry Co. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสึกุบะ ใกล้กับโตเกียว โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบว่า "ฮาโร่" สามารถขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง และสื่อสารกันได้เหมือนในอนิเมะหรือไม่
การออกแบบหุ่นยนต์ได้รับมอบหมายให้แก่คุนิโอะ โอคาวาระ นักออกแบบเครื่องกลผู้สร้างฮาโร่ตัวดั้งเดิมในแฟรนไชส์กันดั้ม
หุ่นยนต์จะถูกส่งไปยังโมดูลทดลองคิโบะของญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับหุ่นยนต์ที่ทำงานอย่างอิสระในสภาพแวดล้อมอวกาศ
หุ่นยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตร ทำจากอะลูมิเนียม จะได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางโดยใช้ระบบใบพัดเท่านั้น โดยแก้มของมันทำหน้าที่เป็นช่องส่งกำลัง เซ็นเซอร์จะตรวจจับสิ่งกีดขวางและหยุดการเคลื่อนที่เมื่อจำเป็น
หุ่นยนต์ตัวนี้จะติดตั้งกล้องและไมโครโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับนักบินอวกาศ และมีไฟ LED ที่ทำหน้าที่เป็น "ดวงตา" ทำให้สามารถแสดงสัญญาณง่ายๆ ผ่านการกระพริบตาได้
แคมเปญระดมทุนที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน เพื่อระดมทุนสำหรับการส่งหุ่นยนต์ขึ้นสู่อวกาศ บรรลุเป้าหมายแรกที่ 3 ล้านเยน (19,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในเวลาเพียงสามวัน โดยมีผู้บริจาค 200 คน
ผู้สนับสนุนสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เข้าร่วม ซึ่งจะทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหุ่นยนต์และเข้าร่วมงานเปิดตัว หรือรับของที่ระลึกสุดพิเศษก็ได้
"เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประตูสู่การมีส่วนร่วมของผู้คนมากขึ้นในการพัฒนาอวกาศ" เรียวอิจิ คุมากาอิ ประธานบริษัท Space Entry กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 เมษายน