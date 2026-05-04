ต้องสอดคล้องกับยุคสมัย! นายกฯ ญี่ปุ่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ

นายกฯ ญี่ปุ่นยืนกรานแก้รัฐธรรมนูญครั้งประวัติศาสตร์ เล็งเปลี่ยนกฎหมายสูงสุดฉบับหลังสงคราม ให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ท่ามกลางเสียงเห็นต่างจากภาคประชาชนที่ต้องการรักษารัฐธรรมนูญสันติภาพไว้
โตเกียว (4 พ.ค.)- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ส่งสัญญาณอีกครั้งในวันอาทิตย์ถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเน้นย้ำว่ากฎหมายสูงสุดหลังสงคราม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ "ควรได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย"
ในการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอต่อกลุ่มผู้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันรำลึกรัฐธรรมนูญ นางทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะอธิบายการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบต่อสาธารณชน พร้อมเสริมว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอจะ "ผลักดันการอภิปรายในรัฐสภาเพื่อบรรลุข้อตกลงพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่น ๆ"
ผลสำรวจล่าสุดของสำนักข่าวเกียวโดแสดงให้เห็นว่า 73 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนชาวญี่ปุ่นเรียกร้องให้ให้ความสำคัญกับฉันทามติในวงกว้างระหว่างพรรคการเมืองเมื่อดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
"การอภิปรายต้องไม่ใช่เพื่อการอภิปรายเพียงอย่างเดียว สิ่งที่นักการเมืองต้องทำเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ คือการอภิปรายที่มุ่งไปสู่การตัดสินใจ" นางทาคาอิจิกล่าว
นางทาคาอิจิ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมหัวแข็ง กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หนึ่งในประเด็นที่อาจมีการแก้ไขคือมาตรา 9 ที่ห้ามการทำสงคราม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของจุดยืนสันติภาพของญี่ปุ่นหลังสงคราม
การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงข้างมากสองในสามในทั้งสองสภาของรัฐสภา ตามด้วยการสนับสนุนจากเสียงข้างมากในการลงประชามติระดับชาติ พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ได้รับที่นั่งสองในสามในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่พรรคและกลุ่มสนับสนุนการปฏิรูปอื่นๆ อยู่ใกล้เคียงกับเกณฑ์เดียวกันในสภาสูง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เลวร้ายลง ทาคาอิจิกล่าวในการประชุมประจำปีของพรรค LDP ในเดือนเมษายนว่า เธอตั้งเป้าที่จะริเริ่มข้อเสนอสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่พรรคจะจัดการประชุมใหญ่ในปีหน้า
ในการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ โทโมฮิโกะ ทานิกุจิ อดีตที่ปรึกษาพิเศษของคณะรัฐมนตรี เตือนไม่ให้เสียสมาธิไปกับการอภิปรายข้อกำหนดอื่นๆ โดยกล่าวว่า "มาตรา 9 ตั้งอยู่ตรงกลางอย่างแท้จริง จึงหวังว่าเราจะหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนไปจากประเด็นหลัก"
ขณะเดียวกัน การชุมนุมและการเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญเดิมคงอยู่ต่อไปก็จัดขึ้นทั่วประเทศในวันเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ
ในการชุมนุมครั้งหนึ่งในโตเกียว ชิโนบุ โยชิโอกะ นักเขียนสารคดี ได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลที่กำหนดให้การดูหมิ่นธงชาติเป็นความผิดทางอาญา โดยกล่าวว่า "วิธีการรวมศูนย์กำลังฝังรากลึกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะนำไปสู่ประเทศที่ก่อสงคราม"
ฮารุกะ วาตานาเบะ หญิงชราวัย 87 ปี ผู้ที่เคยผ่านสงครามมา กล่าวในการชุมนุมในจังหวัดโอซาก้าว่า "ฉันต้องการปกป่องรัฐธรรมนูญเหมือนลูกของฉันเอง และส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป"