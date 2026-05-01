70 ปี โรคมินามาตะ บาดแผลพิษปรอทในญี่ปุ่นที่ยังไม่สิ้นสุด

ญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึก 70 ปี โศกนาฏกรรมโรคมินามาตะ บาดแผลจากพิษปรอทที่ยังไม่จางหาย ขณะที่ผู้ป่วยจำนวนมากยังคงต่อสู้เพื่อการเยียวยาและรอคอยความยุติธรรมที่ไม่สิ้นสุด
เกียวโดนิวส์ (1 พ.ค.) - พิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโรคมินามาตะ ซึ่งเกิดจากพิษปรอทอย่างรุนแรง จัดขึ้นที่เมืองคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันศุกร์ เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 70 ปี ของการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงผู้ป่วยในภัยพิบัติมลพิษทางอุตสาหกรรมที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่น
เนื่องจากผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทสูงอายุจำนวนมากยังคงต้องการความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมงานซึ่งรวมถึงผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย ได้ร่วมกันสวดมนต์และให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
“เราต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยความพยายามของเรา และส่งต่อบทเรียนจากโรคมีนามาตะไปยังคนรุ่นต่อไป” มาซามิ โอกาตะ ตัวแทนผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย กล่าวในระหว่างพิธีที่เมืองในจังหวัดคุมาโมโตะ
วันครบรอบนี้มาถึงในขณะที่ผู้ป่วยจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยกลุ่มผู้ป่วยเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนระบบการรับรองผู้ป่วย และการฟ้องร้องโดยผู้ที่ถูกกีดกันจากมาตรการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไป
ในระหว่างพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ฮิโรทากะ อิชิฮาระ ได้ขอโทษรัฐบาลที่ล้มเหลวในการป้องกันพิษในสิ่งแวดล้อม
โรคมีนามาตะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1956 เมื่อหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นได้รับรายงานจากแพทย์เกี่ยวกับอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าเป็นโรคที่เกิดจากมลพิษในปี 1968
โรคนี้เกิดจากการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารปรอทลงสู่ทะเลโดยโรงงานเคมีของบริษัทชิสโซ
ผู้ที่รับประทานอาหารทะเลปนเปื้อนจะมีอาการต่างๆ เช่น อัมพาตที่มือและเท้า และความผิดปกติทางสายตา โรคนี้ยังทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดด้วย
เคอิโซ ยามาดะ ซีอีโอและประธานบริษัทชิสโซ ก็เข้าร่วมพิธีด้วย โดยกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน อิชิฮาระได้พบกับกลุ่มผู้ประสบภัยสองกลุ่ม ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ป่วยโรคมีนามาตะที่ไม่ได้รับการรับรองเข้าใช้สถานพยาบาลของเมือง ซึ่งปัจจุบันสงวนไว้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น
รัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงของเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อกังวลของพวกเขา แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวเสริมว่า การรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรับรองเข้าใช้สถานพยาบาลในทันทีนั้น "เป็นเรื่องยาก" และจำเป็นต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมกับทางเมือง
เขากล่าวว่ารัฐบาลได้เพิ่มสวัสดิการทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนเมษายน และจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหากพบว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน
ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีผู้ยื่นขอรับการรับรองผู้ป่วยอย่างเป็นทางการในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดคาโกชิมะที่อยู่ใกล้เคียงรวมประมาณ 33,000 ราย แต่ได้รับการรับรองเพียง 2,284 รายเท่านั้น และยังมีอีกกว่า 1,000 คนที่ยังรอผลการตรวจคัดกรองอยู่
ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ รวมถึงเงินก้อนจำนวน 10 ล้านเยน (64,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมากกว่านั้น และค่ารักษาพยาบาล ภายใต้กฎหมายชดเชยความเสียหายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ แต่คำขอจำนวนมากถูกปฏิเสธนับตั้งแต่รัฐบาลได้เข้มงวดเกณฑ์การรับรองในปี 1977
รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรับรองในปี 1995 และ 2009 รวมถึงการจ่ายเงินก้อน แต่เป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองมาก คดีความที่ยื่นฟ้องโดยผู้ที่ถูกยกเว้นจากมาตรการต่างๆ เนื่องจากปัจจัย เช่น สถานที่อยู่อาศัย ยังคงดำเนินต่อไป
ก่อนที่จะพบกับกลุ่มผู้ประสบภัยอื่นๆ ในวันพฤหัสบดี อิชิฮาระได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยในมินามาตะ ในการพบปะกับรัฐมนตรีที่ศูนย์แห่งหนึ่ง ชิโนบุ ซากาโมโตะ วัย 69 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมินามาตะเนื่องจากการได้รับพิษผ่านจากมารดา กล่าวว่า "โรคมินามาตะยังไม่จบสิ้น ผมกังวลว่าจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไร" หากปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ