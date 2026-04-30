ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นร่วง พิษความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผล​

วิกฤตตะวันออกกลางฉุดผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นร่วง ภาคเคมีอ่วมหนักจากการขาดวัตถุดิบ นักเศรษฐศาสตร์หวั่นสถานการณ์ลากยาวอาจส่งผลกระทบหนักขึ้นในอนาคต
โตเกียว (30 เม.ย.) - ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมลดลงเล็กน้อย 0.5 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเนื่องจากการหยุดชะงักของการนำเข้าวัตถุดิบ
ข้อมูลจากรัฐบาลแสดงให้เห็นเมื่อวันพฤหัสบดี ว่า การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมยังคงประเมินผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานไว้เท่าเดิมกับเดือนก่อนหน้า โดยระบุว่า "ผันผวนอย่างไม่แน่นอน"
การจัดหาน้ำมันแนฟทา ซึ่งจำเป็นต่อการผลิตสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น พลาสติกและเวชภัณฑ์ที่สำคัญ ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
สำหรับเดือนที่รายงานนี้ ภาคส่วนสารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์เป็นสาเหตุหลักของการลดลง โดยลดลง 8.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของโพลีเอทิลีน ยางสังเคราะห์ และเอทิลีน
เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวเสริมว่า กำลังการผลิตภายในประเทศลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคม ยังส่งผลให้ผลผลิตเอทิลีนลดลงด้วย
แม้จะมีการลดลงในภาคส่วนนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า "โดยการใช้สินค้าคงคลัง การจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่สำคัญยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของปีที่แล้ว และระดับการจัดหายังคงอยู่ในระดับเดิม"
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน รวมถึงน้ำมันเบนซิน ดีเซล และแนฟทา ลดลง 7.7 เปอร์เซ็นต์ แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการลดลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัย "ทางเทคนิค" ที่เกิดจากการปรับตามฤดูกาล โดยปฏิเสธผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง
การผลิตรถยนต์ลดลงเล็กน้อยในบรรดาภาคส่วนอื่นๆ เนื่องจากการส่งออกลดลง ดังที่สถิติการค้าที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของรถยนต์ที่ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
กระทรวงกล่าวว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนและต้องให้ความสนใจ
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าผลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่จะประกาศในเดือนเมษายนจะสะท้อนผลกระทบจากตะวันออกกลางมากขึ้น เนื่องจากช่องแคบยังคงปิดอยู่ และปัญหาด้านอุปทานน้ำมันดิบ น้ำมันแนฟทา และปุ๋ยยังคงมีอยู่ ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดรับคำสั่งซื้อ
ทาเคชิ มินามิ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยโนรินชูคินกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถรักษาเสถียรภาพของน้ำมันดิบได้โดยการปล่อยสต็อกภายในประเทศและการหาแหล่งน้ำมันทางเลือก แต่คาดว่าจะมี "แรงกดดันด้านลบอย่างมาก" ต่อกิจกรรมการผลิตในอนาคต เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าการขนส่งผ่านช่องแคบจะกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2025 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว เหลือ 101.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่สี่ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นซึ่งกำหนดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ