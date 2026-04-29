LARA แบรนด์ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น ระดมทุนช่วยบ้านเกิดพ้นวิกฤตหลังสงครามโลก

นิวยอร์ก (29 เม.ย.) - กลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นได้เน้นย้ำผ่านภาพถ่ายและเอกสารทางประวัติศาสตร์ถึงความพยายามของชุมชนเชื้อสายญี่ปุ่นในการระดมทุนเพื่อจัดหาของบรรเทาทุกข์ให้กับประเทศที่ถูกทำลายจากสงครามหลังจากการยอมจำนนไม่นาน
สินค้า "LARA" ซึ่งจัดโดยหน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่ได้รับอนุญาตในเอเชีย (Licensed Agencies for Relief in Asia หรือ LARA) ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่ประสบกับความอดอยากและความยากจนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในปี 1945
LARA ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มศาสนาและองค์กรการกุศลในสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นระหว่างปี 1946 ถึง 1952 ประมาณ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่จัดส่งนั้น มาจากความช่วยเหลือของชาวญี่ปุ่นอเมริกันและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกา
ตามข้อมูลของสมาคมชาวญี่ปุ่นอเมริกันแห่งนิวยอร์ก บุคคลในนิวยอรคเหล่านี้ได้บริจาคเงินประมาณ 41,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเจ็ดเดือนแรก ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 700,000 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน
จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดในบรรดากลุ่มชาวญี่ปุ่นอเมริกันที่เข้าร่วมในการระดมทุน
กลุ่มดังกล่าวระบุว่า หลายคนร่วมบริจาคเงิน 5 หรือ 10 ดอลลาร์ แม้ว่าตนเองจะประสบความยากลำบากในช่วงเวลาที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและมักตกงานเนื่องจากเชื้อชาติของตน มีคนหนึ่งบริจาคเหรียญ 10 เซนต์จำนวนมากที่เขาเก็บสะสมไว้สำหรับค่าเล่าเรียนของลูกสาว
ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในนิวยอร์กจัดการประชุมเตรียมการสำหรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1945 เพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมจำนนต่อกองกำลังพันธมิตร
คำอ้อนวอนในเวลานั้นระบุว่า "เป็นหน้าที่ของชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมชาติในบ้านเกิดของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งไปยังญี่ปุ่น ได้แก่ สบู่ ยา และนมผง
ในคลังเอกสารทางประวัติศาสตร์ของสมาคม มีจดหมายขอบคุณมากมายจากชาวญี่ปุ่น รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์บริจาคและกิจกรรมระดมทุน
จากข้อมูลที่บันทึกไว้ สมาคมได้จัดทำสารคดีความยาว 16 นาทีเกี่ยวกับความพยายามในการช่วยเหลือ ซึ่งสามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube ของกลุ่ม
"ฉันอยากให้ผู้ชมรู้ว่าสินค้าของ LARA เต็มไปด้วยความรู้สึกจากใจจริงของชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่มีต่อบ้านเกิดของพวกเขา" มิชิโย โนดะ ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มกล่าว