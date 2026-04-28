นายกญี่ปุ่นเยือนเวียดนาม ออสเตรเลีย กระชับสัมพันธ์เศรษฐกิจและความมั่นคง

นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนเวียดนามและออสเตรเลีย 5 วัน กระชับพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง รับมือวิกฤตพลังงานและสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาค
โตเกียว (28 เม.ย.) - โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันอังคารว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ จะเดินทางเยือนเวียดนามและออสเตรเลียเพื่อหารือกับผู้นำของทั้งสองประเทศเป็นเวลา 5 วัน เริ่มต้นในปลายสัปดาห์นี้
นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระหว่างการเดินทางตั้งแต่วันศุกร์นี้ เนื่องจากญี่ปุ่นพยายามเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรที่สำคัญท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในขณะที่จีนก็กำลังเคลื่อนไหวอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นในภูมิภาคนี้
มินารุ คิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่า “การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดเดียวกัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง”
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแถลงว่า นางทาคาอิจิจะเข้าพบกับนายโต ลัม ประธานาธิบดีและผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และนายกรัฐมนตรีเล มินห์ ฮุง ในวันเสาร์ ขณะที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบานีส ของออสเตรเลียในวันจันทร์
นายคิฮาระกล่าวว่า ญี่ปุ่นหวังที่จะยืนยันความแข็งแกร่งของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศกับเวียดนาม รวมถึงในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น พลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญ
นายคิฮาระกล่าวเพิ่มเติมว่า นางทาคาอิจิจะกล่าวสุนทรพจน์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเธอในการพัฒนานโยบายทางการทูตแบบเสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่นในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของโครงการริเริ่มที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างระเบียบระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ในภูมิภาคนี้
นายคิฮาระกล่าวว่า ในออสเตรเลีย ผู้นำทั้งสองคาดว่าจะยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับใหม่ โดยมีความร่วมมือมากขึ้นในด้านต่างๆ รวมถึงความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ การเยือนออสเตรเลียของนางทาคาอิจิเกิดขึ้นพร้อมกับการครบรอบ 50 ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือขั้นพื้นฐานระหว่างสองประเทศ