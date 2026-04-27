เรือน้ำมันสหรัฐฯ​ ถึงญี่ปุ่นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่าน​

ความมั่นคงพลังงานญี่ปุ่น! เรือบรรทุกน้ำมันจากสหรัฐฯ ถึงอ่าวโตเกียวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สงครามอิหร่านปิดเส้นทางขนส่งหลักที่ช่องแคบฮอร์มุซ สร้างทางเลือกใหม่เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลาง
โตเกียว (27 เม.ย.) - เรือบรรทุกน้ำมันจากสหรัฐฯ เดินทางถึงญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ นับเป็นการขนส่งน้ำมันครั้งแรกจากสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์
ตามข้อมูลจากบริษัท Cosmo Energy Holdings Co. ซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ซึ่งเดินทางถึงอ่าวโตเกียว บรรทุกน้ำมัน 145,000 กิโลลิตร เทียบเท่ากับการบริโภคภายในประเทศครึ่งวัน
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก ถูกปิดลง ญี่ปุ่นพึ่งพาตะวันออกกลางในการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวออกเดินทางจากรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่ 22 มีนาคม และผ่านคลองปานามา ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดเล็กได้
รัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ค้าส่งน้ำมันพยายามจัดหาน้ำมันจากเส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ
นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว รัฐบาลยังจะจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นๆ เช่น อเมริกาใต้และเอเชียกลางด้วย