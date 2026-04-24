หนีพิษสงครามสหรัฐ-อิหร่าน ญี่ปุ่นหันนำเข้าน้ำมันจากเม็กซิโก

พิษสงครามตะวันออกกลาง! ญี่ปุ่นเร่งหาทางรอด หันพึ่งเม็กซิโกนำเข้าน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานครั้งสำคัญ
ลอสแอนเจลิส (24 เม.ย.) - ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบอม แห่งเม็กซิโก กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เม็กซิโกจะส่งออกน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลให้ญี่ปุ่น ตามคำขอจากโตเกียว ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานพลังงานจากตะวันออกกลางที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้ง
เชนบอมไม่ได้ระบุช่วงเวลาสำหรับการส่งออก การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปทานพลังงานจะมีเสถียรภาพ ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อต้นสัปดาห์
การปะทุของสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรและพึ่งพาตะวันออกกลางสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ต้องสำรวจวิธีการกระจายแหล่งจัดหาและเส้นทางการขนส่ง
นอกจากน้ำมันแล้ว เม็กซิโกยังมีทรัพยากรแร่ธาตุมากมาย เช่น ทองแดงและสังกะสี