กลาโหมสหรัฐชี้การเสริมทัพในญี่ปุ่นสำคัญสุด หวังป้องปรามจีนในอินโดแปซิฟิก

เพนตากอนย้ำ การเสริมกำลังทหารในญี่ปุ่นคือภารกิจสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อสร้างอำนาจป้องปรามและคานอิทธิพลจีนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก พร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรช่วยแบ่งเบาภาระด้านความมั่นคง
วอชิงตัน (23 เม.ย.) - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธว่า การเสริมสร้างกำลังทหารและท่าทีของกองทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นเป็น "สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ" สำหรับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะที่พยายามสร้างอำนาจป้องปรามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางการผงาดขึ้นของจีน
อย่างไรก็ตาม จอห์น โนห์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายกิจการความมั่นคงอินโดแปซิฟิก กล่าวในการพิจารณาของคณะกรรมการบริการกองทัพสภาผู้แทนราษฎรว่า "กองทัพสหรัฐฯ ไม่สามารถและไม่ควรที่จะรักษาสมดุลอำนาจที่เป็นประโยชน์ได้เพียงลำพัง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคของเราโดยพื้นฐาน"
นายโนห์กล่าวว่า "กระทรวงกลาโหมได้เรียกร้องให้พันธมิตรและหุ้นส่วนของเราขยายการสนับสนุนด้านการป้องกันประเทศร่วมกัน และแบ่งเบาภาระในการฟื้นฟูและรักษาการป้องปรามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก"
เขากล่าวว่า สหรัฐฯ คาดหวังว่าพันธมิตรและหุ้นส่วนที่ "ร่ำรวยและมีศักยภาพ" จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้ถึง "มาตรฐานสากลที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์" ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติมากขึ้น
ในแถลงการณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการ เขาอธิบายถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเพนตากอนในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า "การป้องกันการปฏิเสธที่แข็งแกร่ง" ตามแนว "ห่วงโซ่เกาะแรก" ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันออกของชายฝั่งจีนที่รวมถึงญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์
เขายังกล่าวอีกว่า สหรัฐฯ "มองในแง่ดี" เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น
แต่เขากล่าวเสริมว่า "ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ"