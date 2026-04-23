xs
xsm
sm
md
lg

ชิมลางสงคราม! “ญี่ปุ่น x ยูเครน” ส่งโดรน Terra A1 เข้าสมรภูมิรบกับรัสเซียครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัทญี่ปุ่นจับมือกับยูเครนส่งโดรนสกัดกั้นรุ่น Terra A1 ลงสนามรบกับรัสเซียครั้งแรก เตรียมขยายตลาดไปยังหลายภูมิภาค หลังรัฐบาลปลดล็อคส่งออกอาวุธได้ มอสโกเรียกตัวทูตประท้วง

วานนี้ (22 เม.ย. 69) สื่อญี่ปุ่น The Japan Times รายงานว่า บริษัทโดรนสัญชาติญี่ปุ่นเทอร์รา โดรน (Terra Drone) เปิดเผยว่า โดรนสกัดกั้นรุ่น "Terra A1" ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Amazing Drones พันธมิตรยูเครน ได้เคลื่อนย้ายจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่แนวหน้าแล้ว โดยเริ่มเข้าสู่การใช้งานในการรบจริงในยูเครนเพื่อต่อต้านโดรนชาเฮด (Shahed) ที่ผลิตโดยรัสเซีย

"การประจำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับภายใต้สภาวะการใช้งานจริง" บริษัทที่มีฐานอยู่ในโตเกียวระบุในแถลงการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่เพิ่งเข้าลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในสตาร์ทอัพของยูเครนดังกล่าว

Terra Drone อธิบายว่า "การวางกำลังเพื่อใช้งานจริง" ในระยะเริ่มต้นนี้ ดำเนินการผ่านพันธมิตรในท้องถิ่น โดยจะใช้ระบบการเปิดตัวเป็นระยะ ซึ่งจะมอบอุปกรณ์ใหม่ให้แก่หน่วยทหารเพียงหน่วยเดียวก่อน จากนั้นจึงจะขยายผลไปยังหน่วยอื่นๆ ต่อไป ขึ้นอยู่กับการประเมินผลจากภาคสนาม

ทางบริษัทระบุว่ามีแผนที่จะขยายการวางกำลังและเพิ่มกำลังการผลิต Terra A1 จำนวนมาก เมื่อประสิทธิภาพของมันได้รับการพิสูจน์ว่าเพียงพอต่อการต่อต้านโดรนโจมตีราคาประหยัดที่ถูกนำมาใช้ในปริมาณมาก เช่น โดรนรุ่นชาเฮด

สตาร์ทอัพจากโตเกียวอ้างคำกล่าวของหัวหน้าหน่วยทหาร "ต่อต้านชาเฮด" ของยูเครนที่ปฏิบัติการด้วย Terra A1 ว่า โดรนสกัดกั้นรุ่นนี้ "ควบคุมง่ายและตอบสนองได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะเลี้ยวโค้งหักศอก" พร้อมเสริมว่ากล้องดิจิทัลสำหรับใช้งานกลางวัน "จับภาพเป้าหมายได้อย่างชัดเจน"

บริษัทยังระบุด้วยว่ากำลังพิจารณาขยายตลาดไปยัง "ภูมิภาคอื่นๆ ที่เผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน" และจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นี้ในฐานะ "เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน"


ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียกำลังศึกษาโดรนสกัดกั้นที่ออกแบบโดยยูเครน เพื่อเป็นวิธีที่คุ้มค่าในการตอบโต้การโจมตีจากอิหร่าน โดยระบบของยูเครนมักมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของราคาขีปนาวุธแพทริออต (Patriot Advanced Capability-3) ที่มีราคาสูงถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลูก ทำให้รัฐบาลเคียฟสามารถผลิตได้ในปริมาณมากเพื่อทำลายโดรนโจมตีซึ่งมีมูลค่าสูงถึงลำละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ Terra A1 มีระยะปฏิบัติการ 32 กิโลเมตร และความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทได้เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Amazing Drones ของยูเครน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโดรนสกัดกั้นราคาประหยัดที่ออกแบบมาเพื่อการวางกำลังอย่างรวดเร็ว

Terra Drone ระบุว่าการลงทุนในบริษัทสัญชาติยูเครนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผนวกเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลมอสโกเรียกตัวเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วง

การใช้งาน Terra A1 ในสนามรบจริง เกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังขยายการลงทุนในโดรนทางทหารอย่างมากเพื่อปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสงครามสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการรับมือกับการโจมตีแบบกลุ้มรุม โดยในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิคเคอิเมื่อวันอังคาร นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่ารัฐบาลโตเกียวหวังที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ วางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศ

"เราต้องการร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอยู่ และเรายังต้องการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพด้วย" เขากล่าว พร้อมระบุว่าความพยายามในการกระตุ้นการผลิตโดรนภายในประเทศนั้น "เป็นเรื่องจำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัย"

ด้านนายยูริ ลูโตวินอฟ เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยกับ The Japan Times เมื่อเดือนที่แล้วว่า รัฐบาลเคียฟพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ทางทหารที่ได้มาอย่างยากลำบาก โดยเสนอทั้งบทเรียนจากแนวหน้าและอาวุธที่ผ่านการทดสอบในสนามรบ ซึ่งอาจเป็นการปรับโฉมความร่วมมือทวิภาคี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ยกเลิกข้อกำหนดที่จำกัดการส่งออกอาวุธของประเทศไว้เพียง 5 ประเภทที่ไม่ใช่เพื่อการสังหาร ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นการเปิดทางสู่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับยูเครนที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ชิมลางสงคราม! “ญี่ปุ่น x ยูเครน” ส่งโดรน Terra A1 เข้าสมรภูมิรบกับรัสเซียครั้งแรก
ชิมลางสงคราม! “ญี่ปุ่น x ยูเครน” ส่งโดรน Terra A1 เข้าสมรภูมิรบกับรัสเซียครั้งแรก